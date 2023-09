Sleepy Hollow: il reboot si concentrerà su aspetti inesplorati del racconto

Il celebre racconto di Washington Irving, La leggenda di Sleepy Hollow, torna a prendere vita in un nuovo reboot che racconterà la vicenda del Cavaliere Senza Testa svelando aspetti inediti finora non presi in considerazione nelle versioni cinematografiche e televisive.

Johnny Depp nel film Il mistero di Sleepy Hollow

Dopo l'adattamento animato del 1949, Le avventure di Ichabod e Mr. Toad, il cult di Tim Burton, Il mistero di Sleepy Hollow, e la serie Fox Sleepy Hollow, sarà la regista di Pet Sematary: Bloodlines, Lindsey Anderson Beer, a sviluppare il reboot che fornirà una nuova interpretazione della storia. L'intento della cineasta è riportare in vita alcuni degli elementi trascurati del materiale originale, come ha spiegato lei stessa a Collider: "Sleepy Hollow... C'è ancora molto da dire. È lo stesso genere di situazione in cui mi sono trovata mentre stavo lavorando a Bloodlines, continuavo a chiedermi, 'Cosa vorrei sapere come fan di Pet Sematary? Quali sono le domande rimaste senza risposta nel libro? E quali sono le parti del libro che non sono state esplorate nei film?'"

Beer ha proseguito: "Per esempio, la fine di Pet Sematary dice che Jud è il guardiano dei boschi, e il libro dice che l'esperienza di Jud con Timmy Baterman è la ragione per cui il male lo prende di mira anche quando è vecchio. Ci sono così tante cose del genere che non vengono esplorate nei film e che molti fan non sanno perché non hanno letto il libro o non lo hanno letto da tempo tempo."

Il passaggio da libro a film

Christina Ricci e Johnny Depp ne Il mistero di Sleepy Hollow

Nel racconto originale La leggenda di Sleepy Hollow, l'insegnante Ichabod Crane arriva nel villaggio del titolo e guadagna rapidamente l'affetto di numerosi residenti della comunità. Gareggia per la mano di Katrina Van Tassell, anche se il suo rivale è l'imponente Abraham "Brom Bones" Van Brunt. Una notte, dopo che gli sono state raccontate storie di un cavaliere senza testa noto per inseguire gli abitanti della città, Ichabod viene apparentemente inseguito e attaccato dalla figura per poi sparire.

Anderson Beer ha chiosato: "Le leggende di Sleepy Hollow sono così ricche, e quando ho iniziato a fare ricerche sulla Valle dell'Hudson e sulle vere storie di fantasmi, sono diventata dipendente anche da quello".