Sleepy Hollow: la Paramount annuncia che sta lavorando al reboot del film con Johnny Depp del 1999

La scrittrice e regista Lindsay Beer sta lavorando ad un remake de Il mistero di Sleepy Hollow per i Paramount Studios, rielaborando la storia dell'omonimo film horror del 1999.

La scrittrice Lindsay Beer ha firmato un accordo con la Paramount Studios per dirigere il reboot del film horror del 1999 con Johnny Depp intitolato Il mistero di Sleepy Hollow. La Beer, insieme a Todd Garner e Spencer Walken di Broken Road Pictures, scriverà, dirigerà e produrrà il film, come riportato da Deadline.

La storia originale, ovvero "La leggenda di Sleepy Hollow" di Washington Irving, racconta le vicende del Cavaliere senza testa, un demone a cavallo che terrorizza la piccola città di Sleepy Hollow e il suo ultimo residente, Ichabod Crane. Oltre al film degli anni '90, la storia è stata ripresa anche da una serie di TV Fox del 2010, che è andata avanti per quattro stagioni prima di essere cancellata.

L'adattamento più famoso, tuttavia, è stato il remake della Paramount del 1999, diretto da Tim Burton con Johnny Depp nel ruolo di Ichabod Crane. Il film ha incassato più di 200 milioni di dollari al botteghino mondiale ed è ancora considerato un must per quanto concerne il periodo di Halloween. Christina Ricci ha interpretato l'interesse amoroso di Depp, mentre Christopher Walken, Miranda Richardson e Casper Van Dien hanno recitato in altri ruoli importanti.

I dettagli sulla trama dell'adattamento scritto dalla Beer devono ancora essere annunciati ma il reboot di Il mistero di Sleepy Hollow non è l'unico progetto a cui l'autrice sta lavorando al momento: Lindsay sta anche scrivendo un prequel di Pet Sematary per la Paramount, prodotto da Lorenzo de Bonaventura e basato sul romanzo horror di Stephen King del 1983.