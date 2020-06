Skyfall: Daniel Craig e la Regina Elisabetta II, i retroscena dell'incontro

La Regina Elisabetta II ha recitato al fianco di Daniel Craig in un video promozionale di Skyfall girato in occasione delle Olimpiadi di Londra del 2012.

Dopo aver ricevuto un invito personale da parte di Sua Maestà, la Regina Elisabetta II, Daniel Craig è apparso come James Bond in un video promozionale di Skyfall, in occasione della Cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Londra 2012. Il video introduttivo dei giochi era originariamente intitolato "The Arrival" ma in seguito venne ribattezzato "Happy and Glorious".

Il segmento pubblicitario in cui compaiono Daniel Craig e la regina Elisabetta II del Regno Unito vede l'attore britannico nei panni di James Bond, il quale incontra la regina per accompagnarla in tutta sicurezza fino allo stadio. I due volano in elicottero lungo il Tamigi, passando sopra a London Bridge e Tower Bridge, ed in seguito una controfigura della regina si lancia con il paracadute sulle familiari note della musica di James Bond. Si dice che questa sia stata la prima prova recitativa della Regina Elisabetta.

Secondo quanto rivelato da Angela Kelly, la parrucchiera della regina, ci sono voluti soltanto cinque minuti per convincerla a recitare nel video promozionale di Skyfall. La regina aveva una sola richiesta a proposito della sua apparizione con James Bond all'apertura delle Olimpiadi di Londra del 2012: voleva soltanto poter salutare Craig dicendo "Buonasera, signor Bond".

Skyfall è il ventitreesimo film di spionaggio della serie di 007, interpretato per la terza volta da Daniel Craig nel ruolo dell'agente segreto James Bond, è inoltre l'ultimo che veda Judi Dench nel ruolo di M, ruolo che ha interpretato dal 1995 per un totale di 7 pellicole.