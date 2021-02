Sky Rojo: il nuovo teaser trailer della serie spagnola, a marzo su Netflix

Il nuovo teaser trailer di Sky Rojo è una pallottola vagante che ricorda l'arrivo su Netflix, il 19 marzo 2021, della nuova serie tv spagnola ad alto tasso di adrenalina.

Non svela nulla di più di quanto avesse fatto il trailer ufficiale, ma il breve video rilasciato dalla piattaforma streaming avrà sicuramente riacceso gli animi di quanti aspettano con ansia il debutto di Sky Rojo anche per tornare alle atmosfere familiari de La casa di carta. La nuova serie tv infatti è ideata dagli stessi creatori ed è uno di quei progetti originali che facevano parte dell'accordo pluriennale, siglato nel 2018, da Netflix e Álex Pina, lo stesso produttore che c'è dietro, insomma, a tutte le serie spagnole di maggior successo, compresi Vis a vis - Il prezzo del riscatto e Il molo rosso.

Con Sky Rojo siamo ancora sul versante dei racconti al cardiopalma: tre escort - una cubana, un'argentina e una spagnola - fuggono in tutta fretta dal club in cui lavoravano. Dopo aver ridotto in fin di vita il loro sfruttatore, temono infatti di potersi già considerare tre donne morte. A gravare su di loro c'è anche una fedina penale non proprio immacolata che impedisce di denunciare alla polizia e chiedere protezione. Braccate dagli scagnozzi del magnaccia, le tre ora hanno solo due opzioni: fuggire o affrontare i propri nemici.