Sky Rojo 3, su Netflix in streaming da oggi

Sky Rojo ritorna su Netflix in streaming con tutti gli episodi della terza stagione, disponibili da oggi 13 gennaio 2023 con protagoniste Veronica Sanchez, Lali Esposito e Yany Prado.

I nuovi episodi sono ambientati sei mesi dopo la battaglia finale. Coral (Verónica Sánchez), Wendy (Lali Espósito) e Gina (Yany Prado) scoprono che la pace non è nient'altro che una sensazione illusoria tra periodi di terrore. Quando la loro vita è sconvolta, le ragazze capiscono che il passato ritorna e che se vogliono davvero essere libere dovranno cercare di seppellirlo una volta per tutte... o, in altre parole, seppellire Romeo (Asier Etxeandia).

Sky Rojo 2: le protagoniste in una scena

Nella stagione iniziale di Sky Rojo tre escort - una cubana, un'argentina e una spagnola - fuggono in tutta fretta dal club in cui lavoravano. Dopo aver ridotto in fin di vita il loro sfruttatore, temono infatti di potersi già considerare tre donne morte. A gravare su di loro c'è anche una fedina penale non proprio immacolata che impedisce di denunciare la situazione alla polizia e chiedere protezione. Braccate dagli scagnozzi del potente sfruttatore, le tre ora hanno solo due opzioni: fuggire o affrontare i propri nemici.