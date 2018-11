Sky Cinema Sci-Fi: arriva il canale dedicato alla fantascienza!

Da oggi lunedì 5 a venerdì 30 novembre, per tutti gli appassionati di fantascienza e non solo, si accende Sky Cinema Sci-Fi, un canale (alla numerazione 303 di Sky, con i titoli disponibili anche su Sky On Demand nella collezione SCI-FI) interamente dedicato al genere, con più di 70 titoli firmati da registi d'eccezione: tra questi Blade Runner 2049, Arrival e Incontri ravvicinati del terzo tipo.

La programmazione dedicata alla fantascienza vedrà una selezione di titoli diretti da celebri registi: da Blade Runner 2049 (2 Oscar® 2018) e Arrival (1 Oscar® 2017) di Denis Villeneuve, a Minority Report, AI - Intelligenza Artificiale e Incontri ravvicinati del terzo tipo (2 Oscar® 1977) di Steven Spielberg; da Alien (1 Oscar® 1979) e Alien: Covenant di Ridley Scott a Terminator di James Cameron.

Non mancheranno inoltre gli spassosi fanta-action come Guardiani della Galassia Vol. 2 e Men in black, oltre ai celebri Star Wars: Gli ultimi Jedi, Valerian e la città dei mille pianeti, Armageddon - Giudizio finale, After Earth, La Guerra dei Mondi e 2012. Chiuderanno la programmazione dedicata anche Elysium, Starship Troopers e Tron: Legacy. Da non perdere infine martedì 13 novembre alle 21.15 la prima visione di The Recall , il fanta - action diretto da Mauro Borrelli con Wesley Snipes (Blade saga, I mercenari 3) e RJ Mitte (Breaking Bad).