Sky Cinema Collection diventa DC Superheroes, da oggi al 26 novembre: ecco tutti i film in programma

Sky Cinema Collection (canale 303) si trasforma e diventa DC Superheroes, con le avventure di supereroi e antieroi dell'universo DC, tra cui Batman, Catwoman, Joker e gli eroi riuniti nella Justice League, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash e i loro antagonisti.

Tanti i film da non perdere da oggi al 26 novembre: si comincia con Justice League, nella versione del 2017 e nella director's cut del 2021 Zack Snyder's Justice League, con Ben Affleck (Batman), Gal Gadot (Wonder Woman), Jason Momoa (Aquaman), Ray Fisher (Cyborg) e Ezra Miller (Flash). Ritroviamo Gal Gadot, diretta da Patty Jenkins, in Wonder Woman 1984 e Jason Momoa in Aquaman, il film sulla storia delle origini di Arthur Curry, metà umano e metà atlantideo.

Christian Bale/Batman e Heath Ledger/Joker in una scena del film The Dark Knight

In Lanterna verde Ryan Reynolds è Hal Jordan, un pilota collaudatore che eredita i poteri e le responsabilità di un guardiano intergalattico; non mancano i sette film dedicati all'uomo pipistrello, tra cui i due diretti da Tim Burton (Batman, Batman - il ritorno), i due di Joel Schumacher (Batman Forever, Batman & Robin) e i tre capitoli firmati Christopher Nolan (Batman Begins, Il cavaliere oscuro, Il cavaliere oscuro - Il ritorno).

Ad alimentare l'universo DC Comics sono anche gli antagonisti dei supereroi che hanno dato vita a dei capitoli interamente dedicati a loro: in Catwoman troviamo Halle Berry nei panni della donna dai superpoteri felini, precedentemente interpretata da Michelle Pfeiffer in Batman - Il ritorno; mentre la nemesi dell'Uomo pipistrello Joker, impersonato da Jack Nicholson in Batman e da Heath Ledger ne Il Cavaliere Oscuro, è il protagonista assoluto del film premiato con il Leone d'oro Joker, che ne racconta la genesi attraverso l'ottima prova attoriale di Joaquin Phoenix, premiato con l'Oscar 2020; seguiamo, infine, le avventure dell'Harley Quinn (Margot Robbie) dopo la rottura con l'ex fidanzato Joker in Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn).

DC Superheroes è anche in streaming su NOW e disponibile on demand su SKY.