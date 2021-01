Skull Island e Tomb Raider: Netflix annuncia le due nuove serie animate

Netflix e Legendary collaboreranno per realizzare due nuove serie animate: Skull Island e Tomb Raider, ecco i primi dettagli.

Kong: Skull Island e Tomb Raider saranno al centro della realizzazione di due nuove serie animate prodotte per Netflix.

I due progetti realizzati per la piattaforma di streaming saranno prodotti grazie alla collaborazione con Legendary Television.

La prima delle due serie si intitolerà Skull Island e racconterà un nuovo capitolo del MonsterVerse creato per il grande schermo. Al centro della trama ci saranno dei personaggi che si ritrovano sulla misteriosa isola dove vivono i mostri preistorici, tra cui il maestoso Kong.

La serie sarà scritta e prodotta da Brian Duffield in collaborazione con Jacob Robinson, Tractor Pants e Powerhouse Animation.

La serie Tomb Raider, invece, proporrà una nuova avventura di Lara Croft ambientata dopo gli eventi raccontati nella trilogia reboot dei videogame, conclusasi con Shadow of the Tomb Raider.

Tasha Huo (Red Sonja) avrà l'incarico di scrivere e produrre lo show che seguirà l'eroina in un viaggio intorno al mondo.

Tra i produttori anche dj2 Entertainment , Stephan Bugaj e Howard Bliss.