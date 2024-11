Skeleton Crew: la serie della saga di Star Wars cambia data di uscita su Disney+

Disney+ ha svelato la nuova data prevista per il debutto per Star Wars: Skeleton Crew di Lucasfilm. I fan potranno vedere la serie in anticipo rispetto a quanto previsto, con i primi due episodi che in Italia saranno disponibili da martedì 3 dicembre alle 3:00 del mattino (ora italiana), in esclusiva su Disney+.

Le puntate successive debutteranno poi ogni mercoledì alle 3:00 del mattino (ora italiana) per il resto della stagione. Per celebrare la nuova offerta galattica di Lucasfilm è stata rilasciata oggi anche un nuovo poster.

Cosa racconta Skeleton Crew

La serie della saga di Star Wars intitolata Skeleton Crew segue il viaggio di quattro ragazzi che fanno una misteriosa scoperta sul loro pianeta natale, apparentemente sicuro, per poi perdersi in una galassia strana e pericolosa. Trovare la strada di casa - incontrando improbabili alleati e nemici - sarà un'avventura più grande di quanto abbiano mai immaginato.

Ecco la nuova immagine promozionale:

Il poster dello show

Gli episodi sono interpretati da Jude Law nel ruolo di un enigmatico personaggio le cui intenzioni non saranno del tutto chiare, Ravi Cabot-Conyers, Ryan Kiera Armstrong, Kyriana Kratter, Robert Timothy Smith, Tunde Adebimpe, Kerry Condon e Nick Frost.

Alla regia sono invece stati impegnati Jon Watts, David Lowery, i Daniels (Daniel Kwan e Daniel Scheinert), Jake Schreier, Bryce Dallas Howard e Lee Isaac Chung.

Skeleton Crew: nuove anticipazioni sul personaggio di Jude Law in un video del dietro le quinte

Jon Watts e Christopher Ford sono i capo sceneggiatori oltre ad essere gli executive producers insieme a Jon Favreau, Dave Filoni, Kathleen Kennedy e Colin Wilson. Chris Buongiorno, Karen Gilchrist e Carrie Beck sono i co-executive producer, mentre Susan McNamara e John Bartnicki sono i produttori.