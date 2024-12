Skeleton Crew: il nuovo episodio contiene un nostalgico easter egg della trilogia prequel di Star Wars

Star Wars: Skeleton Crew non è mai stato timido nei suoi riferimenti alla trilogia prequel della saga.

Le prime due puntate della serie, la scorsa settimana, avevano fatto un ovvio (ed esilarante) cenno a La minaccia fantasma riportando lo slang dei giovani di Tatooine. Ora, a distanza di una sola settimana, il nuovo episodio di Skeleton Crew è arrivato su Disney+, ed è stato individuato un altro riferimento a Episodio I. Questa volta, si tratta di un easter egg molto più evidente.

All'inizio del nuovo episodio di Skeleton Crew, i ragazzi protagonisti inviano il loro nuovo amico Jod Na Nawood (Jude Law) nelle profondità del porto dei pirati per recuperare il loro droide, SM 33. Il droide primo ufficiale della nave che hanno accidentalmente portato nello spazio si è dimostrato utile e molto fedele alleato e i ragazzi chiariscono che non andranno da nessuna parte senza di lui.

Droidi B1 di Star Wars: La minaccia fantasma

Questo manda Jod in una piccola officina dove sembrano trovarsi droidi rotti e/o confiscati. Controlla un paio di droidi cercando di capire quale appartiene ai suoi giovani compagni, uno dei quali dovrebbe essere immediatamente riconoscibile ai fan di Star Wars.

Il terzo droide con cui Jod tenta di interagire non è altro che un droide da battaglia B1, proprio quello impiegato dalla Federazione dei Mercanti nell'invasione di Naboo, i famigerati droidi "Roger, Roger".

L'apparizione di un droide B1 in Skeleton Crew non è solo un simpatico easter egg rivolto ai fan de La minaccia fantasma, ma è anche un'ottima battuta che si aggiunge alla storia di questi droidi notoriamente inefficaci. I modelli B1 erano noti per essere orribili, malfunzionavano spesso e ottenevano la vittoria solo quando erano in grado di utilizzare un numero massiccio di esemplari. Erano praticamente spazzatura, e questo continua anche nella timeline della Skeleton Crew. Quando Jod tenta di accendere l'unità, il droide riesce a pronunciare una frase prima che la testa gli si stacchi dal corpo e cada a terra.