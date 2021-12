Six Feet Under tornerà sugli schermi con un progetto sequel?

HBO sta sviluppando un progetto sequel della serie Six Feet Under, creata da Alan Ball e andata in onda dal 2001 al 2005.

Six Feet Under potrebbe tornare sugli schermi televisivi grazie a una nuova serie in fase di sviluppo per HBO, anche se per ora non è stato svelato se sarà un reboot o un revival che mostrerà i protagonisti nel presente.

La tv via cavo non ha nemmeno annunciato chi sarà coinvolto come sceneggiatore del progetto, attualmente in fase di sviluppo.

Il creatore di Six Feet Under, Alan Ball, sarà coinvolto come produttore esecutivo del nuovo show in collaborazione con Bob Greenblatt e David Janollari.

Lo show cult è andato in onda dal 2001 al 2005 sugli schermi di HBO, per un totale di 63 episodi che hanno raccontato la storia dei Fisher, impegnati nell'attività di famiglia, ovvero le pompe funebri.

Tra gli interpreti c'erano Peter Krause, Michael C. Hall, Frances Conroy, Lauren Ambrose, Freddy Rodriguez, Mathew St. Patrick, e Rachel Griffiths. Tra gli attori che sono apparsi nello show ci sono anche Richard Jenkins, che appariva nei flashback con il ruolo di Nate Fisher Sr., Justina Machado e Rainn Wilson.

Lo show ha ottenuto ben 53 nomination agli Emmy vincendone nove, e ha conquistato numerosi riconoscimenti prestigiosi, compreso il Golden Globe come Miglior Serie drammatica.