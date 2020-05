Sister Act: la vera suora che ha ispirato il ruolo della protagonista del film

Paul Rudnick, lo sceneggiatore di Sister Act, durante le sue ricerche svolte per prepararsi alla stesura del copione, ha visitato l'abbazia benedettina di Regina Laudis, nel Connecticut, dove ha incontrato la suora che avrebbe ispirato la protagonista del film, Madre Dolores Hart. Hart era stata un'attrice, cantante e ballerina Hollywoodiana avendo recitato in film come La spiaggia del desiderio e La via del male. In seguito ha lasciato l'industria per diventare suora a soli 24 anni, oggi è membro dell'Academy.

Dolores Hart con Elvis Presley

Mentre Paul Rudnick stava scrivendo la sceneggiatura, Bette Midler, che all'epoca era stata scelta come protagonista, suggerì che avrebbe dovuto recarsi in un vero convento per fare delle ricerche. Così andò a stare, per alcune settimane, nell'Abbazia di Regina Laudis nel Connecticut e fu lì che incontrò la priora del convento: madre Dolores Hart.

Nel 2012 la ABC News dedico un servizio alla Hart: "Da giovane fu definita la 'nuova Grace Kelly', la perfetta star hollywoodiana, cinquant'anni fa Dolores era in cima al mondo, recitando al fianco di attori del calibro di Anthony Quinn e Robert Wagner. Riuscì anche a baciare Elvis Presley, il sogno di ogni donna dell'epoca. Adesso la Hart sta tornando sul tappeto rosso grazie ad un documentario in cui interpreta se stessa."

Quasi 20 anni dopo che il film Sister Act - una svitata in abito da suora è stato presentato per la prima volta nei cinema di tutto il mondo Delois Blakely, una suora di Harlem, ha deciso di fare causa alla Disney ed alla Sony Pictures per aver praticamente rubato il suo libro e per averlo usato come ispirazione illecita per il film. Dopo la pubblicazione dell'autobiografia, avvenuta poco prima dell'inizio delle riprese del film, la suora aveva consegnato il libro ad un gruppo di produttori nella speranza di vedere la sua vita proiettata sul grande schermo.