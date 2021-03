Sissy Spacek e Ed O’Neill star della serie fantascientifica Amazon Lightyears

Il premio Oscar Sissy Spacek e l'attore di Modern Family Ed O'Neill saranno protagonisti della serie fantascientifica Amazon Prime Video Lightyears, firmata da Holden Miller e prodotta da Daniel C. Connolly. L'argentino Juan José Campanella dirigerà e produrrà i primi due episodi dello show, una co-produzione Amazon Studios e Legendary Television. Le riprese prenderanno il via tra qualche mese.

Modern Family 11: Sarah Hyland, Ed O'Neill e Sofia Vergara in un'immagine dalla stagione finale

Per Ed O'Neill, Lightyears segna il ritorno sul piccolo schermo dopo la fine di Modern Family.

Secondo Deadline, al centro di Lightyears troviamo la coppia formata da Franklin e Irene York, due coniugi che anni fa hanno scoperto sepolta nel loro cortile una camera che permette di accedere a un misterioso pianeta desertico. I due hanno mantenuto il segreto a lungo finché un giorno un enigmatico giovane uomo fa il suo ingresso nelle loto vite e la misteriosa camera che loro pensavano di conoscere così bene si rivela essere molto di più di quanto si sarebbero potuti immaginare.

Sissy Spacek sarà Irene, insegnante d'inglese in pensione che ha conservato lo stesso carisma di un tempo. Mentre la sua salute peggiora, la vita col marito Franklin si concentra sulle visite alla camera. Per decenni i due non hanno rivelato a nessuno dell'esistenza della camera, e Irene è ossessionata dal significato nascosto della loro scoperta.

Ed O'Neill sarà Franklin, falegname in pensione dal carattere scontroso. Sposato da oltre 50 anni con Irene, l'uomo è devoto alla moglie, ma non condivide la sua fascinazione per la camera, un segreto che gli pesa mantenere. Per amore di Irene, continua a seguirla nelle sue escursioni, ma la sua pazienza sta per esaurirsi.