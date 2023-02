Fosca Innocenti e Sissi: le prime due stagioni complete disponibili a febbraio su Mediaset Infinity

A febbraio su Mediaset Infinity sono disponili gratuitamente le prime due stagioni complete delle serie TV Fosca Innocenti, interpretata da Vanessa Incontrada, e Sissi, che narra la vita della leggendaria sovrana dell'Impero Austro-Ungarico, da vedere e rivedere ovunque e in qualsiasi momento.

Fosca Innocenti vede protagonista Vanessa Incontrada nei panni di un'insolita investigatrice dal grande fiuto, che lavora al fianco di una squadra quasi tutta al femminile. Storie di provincia e relativi delitti, un micro-mondo immerso nella natura che racconta di temi universali attraverso le indagini della protagonista.

Fosca Innocenti è prodotta da Massimo Del Frate, Head of Drama di Banijay Studios Italy per Rti, il soggetto e la sceneggiatura sono di Dido Castelli e Graziano Diana mentre le riprese sono state realizzate in collaborazione con Toscana Film Commission, la Fondazione Arezzo Intour e il Comune di Arezzo.

La serie evento Sissi trasporta il pubblico in un'incredibile favola che racconta la vita della Principessa Sissi, la leggendaria sovrana dell'Impero Austro-Ungarico, tra passioni, difficoltà, contrasti e lotte di potere. Sissi è la storia della ragazza che divenne imperatrice, dell'imperatrice che divenne leggenda e della donna che divenne icona.