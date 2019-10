Siren: la prima stagione da stasera su Rai4!

Da stasera arriva in prima visione su Rai4 Siren, la serie fanta-mistery con protagonista Eline Powell, già vista ne Il trono di spade e King Arthur.

Siren arriva stasera su Rai4 con la prima stagione completa: ogni lunedì alle 21:10 arriva la serie fantasy dalle venature dark che traspone al presente, sullo sfondo brumoso della costa nord-pacifica, la più affascinante creatura della mitologia classica.

Creata e prodotta da Eric Wald e Dean White, Siren racconta le avventure degli abitanti della cittadina costiera di Bristol Cove, scossi dall'arrivo di Ryn, giovane donna dal passato misterioso alla ricerca della sorella Donna, che è stata rapita dall'esercito locale. I biologi marini Ben e Maddie scoprono che Ryn e la sorella in realtà sono sirene e aiutano la donna a venire a capo della vicenda.

Siren: una scena dell'episodio The Lure

Forte di suggestive location ricavate dai paesaggi della Columbia Britannica, in Canada, Siren è stata molto apprezzata dal pubblico americano e dalla critica internazionale, con il 94% di apprezzamenti sull'aggregatore di recensioni professionali Rotten Tomatoes. La produzione è infatti stata già rinnovata per una seconda e una terza stagione.

Nel cast, oltre al protagonista umano Alex Roe (La quinta onda e The Ring 3), si contraddistingue la giovane attrice belga Eline Powell (Il Trono di Spade, King Arthur), che dà corpo alla sirena Ryn. In un ruolo di rilievo anche Rena Owen, nota al grande pubblico per A.I. - Intelligenza artificiale e Star Wars: Episodio II - L'attacco dei cloni.