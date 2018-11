Siren: la prima stagione della serie dark fantasy su Tim Vision!

Siren, l'attesissima serie dark fantasy USA arriva in Italia dal 5 novembre*i in esclusiva su TimVision** con la prima stagione in 10 episodi subito disponibili. La serie, candidata ai Teen Choice Award 2018 come miglior serie tv emergente, è stata creata da Eric Wald e Dean White.

La piccola cittadina costiera di Bristol Cove, che secondo le leggende pare fosse una dimora delle sirene, viene stravolta dall'improvvisa comparsa di una misteriosa ragazza, Ryn (Eline Powell), una sirena assetata di vendetta. Né umana né animale ma mostruosamente magnetica, Ryn vuole ritrovare sua sorella, catturata tempo prima dall'esercito locale. Intanto, insospettiti, i biologi marini Ben (Alex Roe) e Maddie (Fola Evans-Akingbola) lavorano insieme per scoprire chi e cosa ha portato questa creatura marina dalle acque profonde del mare alla terraferma.

La serie, che si è guadagnata una seconda stagione, si caratterizza per le inquietanti atmosfere thriller e rinnova l'interesse verso l'affascinante mondo della mitologia che, da sempre, è accompagnato da un alone di mistero. Nel cast della serie tv, prodotta da Freeform Original Production e Stockton Drive Inc, oltre alla già citata Eline Powell, figurano Alex Roe, Fola Evans-Akingbola, Ian Verdun, Rena Owen e Sibongile Mlambo.

Siren che è stata definita dal noto sito USA Rottentomatoes "uno spettacolo unico e ben organizzato che presenta creature mitiche pericolose e violente in una luce sorprendentemente empatica", è stata proiettata con grande successo in anteprima assoluta a Lucca Comics & Games, la celebre manifestazione del fumetto e dei videogames.