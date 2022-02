Simu Liu affianca Robbie Amell e Sam Worthington nel fantascientifico Hello Stranger

La star del Marvel Universe Simu Liu è entrato a far parte del cast di Hello Stranger, thriller fantascientifico in cui affiancherà Robbie Amell, Sam Worthington, Luke Grimes e Jordana Brewster.

Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli: Simu Liu in una sequenza d'azione

In Hello Stranger si racconterà la storia di Faye (Jordana Brewster) che cerca di rimpiazzare il suo defunto marito, Evan, con un androide in grado di simulare l'uomo, un SIM. Anche se la versione SIM di Evan sembra un essere umano sotto ogni aspetto, Faye non prova per lui lo stesso amore che riceve dal sostituto del marito. Evan SIM si impegna nel tentativo di riconquistarla mentre prova a fuggire da un agente del governo (Sam Worthington) che cerca di individuare i SIM che sono diventati "consapevoli" e potrebbero diventare una minaccia per l'umanità.

Al momento il ruolo di Simu Liu non è ancora stato reso noto. L'attore si è fatto notare di recente nel ruolo dell'eroe asiatico Marvel protagonista di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli.

