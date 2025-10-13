Melissa Barrera protagonista nel teaser della serie spy thriller The Copenhagen Test con Simu Liu

Simu Liu e Melissa Barrera affrontano dinamiche pericolose nella nuova serie televisiva spy thriller The Copenhagen Test, della quale è stato distribuito il teaser trailer.

Le due star, dopo le avventure rispettivamente nel Marvel Cinematic Universe come protagonista di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli e nel franchise Scream, tornano in scena in una nuova nuova produzione Peacock.

Cosa racconta il teaser trailer

Nella nuova serie Simu Liu interpreta Alexander Hale, analista dell'intelligence americana di prima generazione cinese, che un giorno scopre che il suo cervello è stato hackerato, permettendo a personaggi misteriosi di accedere ai suoi pensieri e a tutto ciò che vede e sente.

Nel teaser si vede Hale intrappolato tra la sua oscura agenzia e hacker invisibili mentre entra in scena Melissa Barrera nel ruolo di Michelle, una misteriosa femme fatale che con Alexander Hale scambierà calci, pugni e baci appassionati.

Chi si nasconde dietro il misterioso hackeraggio del cervello di Alexander Hale?

I dettagli della nuova serie spy thriller The Copenhagen Test

La serie televisiva debutterà a dicembre e l'uscita del teaser coincide con la partecipazione di Simu Liu al New York Comic-Con. Lo show, ambientato 'cinque minuti nel futuro' è stato presentato durante l'evento newyorchese e sarà composto da 8 episodi, con Sinclair Daniel, Brian D'Arcy James, Mark O'Brien e Kathleen Chalfant nel cast.

Creata da Thomas Brandon, The Copenhagen Test include tra i produttori esecutivi lo stesso Simu Liu insieme al regista e produttore della saga The Conjuring James Wan. Brandon è anche showrunner, sceneggiatore e produttore esecutivo al fianco di Jennifer Yale.

Melissa Barrera, conosciuta per aver recitato nel quinto capitolo del franchise creato ad Wes Craven, torna in un ruolo da protagonista dopo il licenziamento dalla saga di Scream a causa di commenti controversi riguardo la questione israelo-palestinese.