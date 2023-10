I Simpson: ecco perché Homer non strangola più Bart

La terza puntata della 35esima stagione de I Simspon rivela perché Homer non strangola più Bart. È già dalla 32esima stagione che Homer non strozza più il figlio come gag ricorrente dello show. Nel terzo episodio della 35esima stagione de I Simpson, intitolato "McMansion & Wife", Homer spiega il perché.

L'episodio vede i Simpson accogliere una nuova famiglia nel quartiere e un nuovo personaggio stringe la mano a Homer. Poi, complimentandosi per la sua presa, Homer scherza con Marge dicendo che tutte quelle volte in cui ha soffocato Bart hanno dato i suoi frutti prima di dire: "Sto solo scherzando. Non lo faccio più. I tempi sono cambiati".

Si tratta di una riflessione metanarrativa, una mossa che riflette i tempi che cambiano e a cui i nuovi episodi cercano di adattarsi. Gli spettatori de I Simpson, infatti, sanno bene quanto Homer sia stato violento nei confronti di Bart e il suo cambiamento graduale, insieme all'eliminazione di alcune battute invecchiate male, sono state necessarie per far sopravvivere una serie tv così longeva (lo show va in onda dal 1991) nell'ambito piccolo schermo.

La locandina di I Simpsons

I Simpson 35

Fox ha ufficialmente rinnovato I Simpson fino al 2025 per la 35esima e per la 36esima stagione. La 35esima stagione è attualmente in onda su Fox negli Stati Uniti, mentre in Italia è da poco andata in onda la 34esima. Per celebrare Halloween, inoltre, Italia 1 sta trasmettendo delle puntate a tema della serie di episodi speciali, La paura fa novanta.