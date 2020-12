I Simpson: il canale interamente dedicato arriva oggi su Fox

In occasione delle festività natalizie, Fox lascia il telecomando nella mano di Homer e dedica un canale intero ai Simpson. Fox I Simpson andrà in onda su Fox+1 (Sky, 113) dal 23 dicembre al 9 gennaio, tutti i giorni, 24 ore su 24. Una maratona no stop che ripercorrerà i migliori momenti della famiglia più amata d'America.

Fox+1 (Sky, 113) si trasformerà in un maxi dono natalizio che conterrà oltre 250 episodi delle storiche stagioni de I Simpson. Sono passati più di 30 anni da quando, il 17 dicembre 1989, I Simpson debuttarono per la prima volta nel prime time di Fox negli Stati Uniti, diventando fin da quella prima stagione un fenomeno planetario che ha cambiato per sempre l'animazione per adulti, rivoluzionandone il linguaggio e imponendosi come un cult imprescindibile per le diverse generazioni che da allora si sono susseguite.

Più di due settimane dedicate alla serie d'animazione nata dalla mente di Matt Groening, specchio della società moderna, ormai diventata la serie più longeva d'America. Sarà un'occasione per rivivere i momenti più divertenti e iconici della famiglia in giallo e l'opportunità per rivedere episodi memorabili. Guest star degli episodi provenienti dal mondo del cinema e della tv saranno Lisa Kudrow, Jerry Springer, Alec Baldwin, Ron Howard. Ci saranno anche esponenti del mondo musicale come Katy Perry, Cyndi Lauper ed Elton John.