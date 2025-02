Simone Cristicchi: il suo brano sulla madre malata divide l'Italia, commovente o falso e ricattatorio?

Non c'è solo Fedez tra i big di Sanremo 2025 a dividere i giudizi degli spettatori. Anche la partecipazione di Simone Cristicchi sta sollevando la sua bella dose di polemiche per via del brano presentato al Festival, Quanto sarai piccola, dedicato alla madre malata di Alzheimer.

Già prima l'inizio del festival il pezzo del cantautore romano era stato presentato come uno dei possibili vincitori per via del tema toccante, ma sui social media è in corso il dibattito sulla sincerità dell'operazione. Molti accusano Cristicchi di aver presentato un testo troppo costruito, emotivamente ricattatorio, arrivando a sfruttare la malattia della madre per vincere Sanremo.

Non è stata tenera neppure Selvaggia Lucarelli, anche lei segnala dalla malattia della madre, morta nel 2022. Ospite fissa del Dopofestival condotto da Alessandro Cattelan, l'opinionista si è scagliata contro l'operazione di Cristicchi dichiarando:

"Trovo che ci sia un eccesso di romanticizzazione della malattia che è molto feroce, abbrutisce e toglie dignità. Racconta un pezzo di verità e ne tralascia un altro. C'è anche l'abbrutimento che viene dalla fatica nella gestione di quella malattia. Avrei voluto meno retorica e più verità. La canzone è un po' ampollosa e barocca".

Simone Cristicchi si è difeso appassionatamente, spiegando che non era sua intenzione raccontare la malattia nel dettaglio, ma preferiva affrontare la dimensione spirituale della faccenda: "Il mi brano non vuole essere una cartella clinica o raccontare di una patologia, ma è un flusso, il ciclo della vita che si trasforma e noi davanti a questa trasformazione non possiamo che assistere e accettare o meno questa cosa. Diciamo che con la poesia, con questo piccolo racconto di quotidianità, ho voluto raccontare una cosa più universale".

Il web si divide

Il pensiero di Selvaggia Lucarelli è condiviso da molti utenti del web, che accusano Cristicchi, veterano del Festival di Sanremo visto che è la sua sesta partecipazione, di presentarsi in modo falso. E c'è chi tifa ferocemente contro la sua vittoria, nonostante sia risultato tra i cinque artisti più votati della seconda serata insieme a Giorgia, Fedez, Achille Lauro e Lucio Corsi. Ecco l'opinione e gli sfottò di alcuni utenti su X.

