Simone Biles, Drew Barrymore elogia l'atleta con un post su Instagram: "Hai cambiato la vita di molti"

Drew Barrymore ha reso omaggio a Simone Biles, riflettendo anche sul suo passato, attraverso un lungo messaggio toccante. L'attrice 46enne ha scelto Instagram, lo scorso venerdì, per condividere una serie di foto della Biles: l'atleta che ha deciso di ritirarsi dalle Olimpiadi di Tokyo 2020 per concentrarsi sulla sua salute mentale.

Drew Barrymore nei panni di Lauren in una scena di Insieme per forza

"Simone Biles. Ti ammiro moltissimo. Non pretendo di conoscerti ma credo che tu stia continuando a fissare degli standard di vita che non hanno eguali. Tante persone, oggigiorno, non sanno cosa fare e non sanno come prendersi cura di se stesse". Ha esordito la Barrymore.

Ripensando alla sua carriera, l'attrice ha aggiunto: "Ho passato così tanto della mia vita a correre. Ho iniziato a lavorare a 11 mesi e non mi sono più fermata. Sono felice ma combatto come un leone per quella felicità prendendomi a calci da sola, cercando di migliorare me stessa. Odio il termine cura di sé. Non c'è lotta in esso ed è troppo passivo per me. Ma ora quel termine ha un volto e quel volto sei tu: Simone Biles. Una bella incarnazione dell'importanza di dire no, di tanto in tanto, e di smettere di correre."

La Barrymore ha quindi continuato a lodare la Biles per la sua coraggiosa decisione, dicendo che la ginnasta ha "cambiato la vita di molti". "Hai rinunciato a così tanto e sono convinta che le tue ricompense saranno molto più grandi", ha continuato l'attrice. "Investire in noi stessi non ha prezzo, eppure hai sacrificato così tanto per essere così audace. Sei diventata un eroina."

Concludendo il suo post, Drew Barrymore ha aggiunto: "Ancora una volta: grazie. Cercarò di tenerti nella mia mente mentre vado avanti con la mia vita. Credo di essere in mezzo a un mare di persone che provano gratitudine nei tuoi confronti, che continuano ad amarti e ad ammirarti. Ora per ragioni ancora più grandi ed importanti. Un favore: fai sapere alle persone di che cosa hai bisogno, in questo modo potremo prenderci cura l'uno dell'altra".