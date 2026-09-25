Simone Annicchiarico squalificato dal Grande Fratello Vip: cosa succede al cachet

Simone Annicchiarico è stato squalificato dal Grande Fratello Vip dopo la bestemmia pronunciata durante una diretta. L'imprecazione, sfuggita al concorrente in un momento trasmesso sulla seconda regia dello streaming di Mediaset Infinity, è stata punita con il provvedimento più severo previsto dal reality. Nonostante la squalifica, come riportato da Davide Maggio, il concorrente percepirà l'intero cachet pattuito.

Simone Annicchiarico fuori dalla Casa

La frase, ascoltata inizialmente soltanto da una parte del pubblico collegato alla diretta streaming, è però diventata rapidamente virale sui social e sul web. La clip dell'imprecazione ha iniziato a circolare online, portando l'attenzione sulla vicenda e influenzando in qualche modo la decisione presa dalla produzione nei confronti del figlio di Walter Chiari.

Dopo l'episodio, Annicchiarico è stato convocato in confessionale, dove gli è stata comunicata la decisione della produzione. Il concorrente non ha quindi potuto fare ritorno nella Casa e la sua esperienza al Grande Fratello Vip si è conclusa anticipatamente. La squalifica per bestemmia ha precedenti nella storia dei reality. Tra i casi più noti figura anche quello di Riccardo Fogli e Stefano Bettarini, che in passato hanno dovuto lasciare il programma proprio in seguito a un provvedimento legato a imprecazione ritenuta blasfema.

Simone Annicchiarico al GF Vip

La reazione del pubblico alla squalifica

La decisione di squalificare Annicchiarico ha provocato numerose reazioni da parte del pubblico. Sui social, molti spettatori hanno evidenziato quella che considerano un'incongruenza rispetto ad altri episodi avvenuti nei reality negli anni passati.

In particolare, alcuni utenti hanno contestato il fatto che una bestemmia pronunciata durante una diretta streaming, anche quando utilizzata come intercalare e senza apparente intenzione offensiva, possa ancora comportare automaticamente la squalifica, mentre in altre occasioni sono stati tollerati comportamenti aggressivi di natura verbale o fisica.

Il tema non è nuovo nel mondo dei reality italiani. Nel corso degli anni, infatti, diversi concorrenti sono stati al centro di provvedimenti legati a presunte o accertate bestemmie, mentre in altri casi la produzione ha deciso di non procedere quando non era possibile stabilire con certezza ciò che era stato pronunciato.

Simone Annicchiarico manterrà il cachet concordato

Secondo quanto riportato da Davide Maggio, nonostante la squalifica Simone Annicchiarico percepirà il cachet previsto dal contratto firmato prima dell'ingresso nella Casa. Il concorrente, stando alle indiscrezioni pubblicate dal giornalista, avrebbe avuto uno dei compensi più alti del cast, insieme a Marina La Rosa e Valeria Marini.

Davide Maggio ha sottolineato l'importanza della presenza di Annicchiarico nel programma, definendolo una novità nel panorama dei reality, dal momento che si tratta della sua prima esperienza in questo genere televisivo. Ha inoltre svelato che sarebbe stato uno dei concorrenti più pagati del cast.

Sul compenso, il portale ha aggiunto un dettaglio particolarmente interessante: "anche in caso di squalifica, se c'è un garantito è garantito! Insomma, quanto preteso per entrare al GF gli sarà dato". In altre parole, l'uscita anticipata dalla Casa non dovrebbe comportare la perdita del compenso concordato per la partecipazione.