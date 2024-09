Tale e Quale Show 2024: tra passato e presente, musica e talento per un format dal successo garantito

Come dire, quattordici anni e non sentirli. Il ritorno in prima serata su Rai 1 di Tale e Quale Show, condotto e ideato da Carlo Conti (alla regia Maurizio Pagnussat), ha letteralmente sbaragliato la concorrenza con la prima puntata della nuova edizione. Infatti, il ritorno in tv del format Rai ha intrattenuto ben tre milioni di spettatori, raggiungendo il 19,9% di share. Pressoché in linea con i dati dello scorso anno. Una conferma che parte da lontano e una formula che, a giudicare dagli ascolti, continua a soddisfare il pubblico del venerdì sera. Tre giudici, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi, più uno a sorpresa che si altera di puntata in puntata che, tra sorrisi e risate, sono pronti a giudicare le performance degli undici concorrenti, ossia Justine Mattera, Amelia Villano, Kelly Joyce, Giulia Penna, Verdiana Zangaro, Carmen di Pietro, Roberto Ciufoli, Thomas Bocchimpiani, Feysal Bonciani, Massimo Bagnato e Simone Annicchiarico.

Tale e Quale Show, il segreto del successo

I concorrenti di Tale e Quale Show

Ma qual è la forza di Tale e Quale Show? E perché continua ad essere un programma di riferimento nel panorama televisivo italiano? Questione generazionale. Come visto nella puntata precedente, i concorrenti hanno alternato interpretazioni di artisti del passato e del presente, da Mungo Jerry ad Angelina Mango. "Tale e Quale è uno show, ma potrebbe portare curiosità su personaggi del passato. Abbiamo dimenticato i grandi, quindi oltre essere un contenitore di divertimento, possiamo veicolare cantanti e personaggi incredibili. Si va dagli anni Cinquanta ad oggi", spiega Simone Annichiarico nella nostra intervista, organizzata proprio nel Teatro 5 degli Studi Rai Fabrizio Frizzi.

Per Thomas Boncchimpiani il segreto sta nel fatto che il format tv riesce a suscitare emozioni nel pubblico: "Sono contento di far parte di questo progetto. È qualcosa di unico poter riportare in vita esibizioni entrate nel cuore della gente".

Tale e Quale Show 2024: concorrenti e personaggi di un'edizione che punta (ancora) al divertimento

La classifica dopo la prima puntata: svetta Feisal Bonciani

Tra le performance fin ora più chiacchierate quella di Justine Mattera versione Geri Halliwell (nonostante sia arrivata solo undicesima nella classifica di fine puntata, con appena trenta punti). Anche per la showgirl, il mix tra passato e presente risulta vincente: "In questa edizione ci sono tanti ragazzi giovani, che suonano le canzoni di Sanremo. Mi piace questo mix, Tale e Quale Show va dagli anni Sessanta ad oggi. E per noi è una grande sfida". Un'altra bella prova, tanto da guadagnarsi la seconda posizione, quella di Verdiana, che ha interpretato Meraviglioso amore mio di Arisa. Durante l'incontro, le abbiamo chiesto quale fosse per lei un personaggio di riferimento, che vorrebbe portare sul palco di Tale e Quale Show "Sarebbe un sogno portare le voci con cui sono cresciuta" e infatti, per il secondo appuntamento, eccola nei panni di Celine Dion.

A proposito di grandi voci, fin ora la sfida la vince Feisal Bonciani, che con ottantaquattro punti si è piazzato al primo posto tra i concorrenti, staccando di ben ventuno punti Massimo Bagnato, terzo dopo la stessa Verdiana. La sfida, però, è appena iniziata, e anzi la seconda puntata è già pronta a riscrivere la classifica di Tale e Quale Show. Basti pensare che la serata si annuncia esplosiva con Simone Annichiarico versione Franco Califano, Massimo Bagnato versione Lando Fiorini e Giulia Penna nel ruolo di Taylor Swift.