Ballando con le Stelle, Andy Díaz Hernández è il dodicesimo concorrente: chi è il bronzo olimpico

Il cast di Ballando con le Stelle continua a prendere forma. È stato annunciato oggi sui canali social ufficiali del programma il dodicesimo concorrente della nuova edizione: si tratta di Andy Díaz Hernández, triplista cubano naturalizzato italiano, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024 e campione europeo nel 2026, pronto a lasciare per un momento la pedana e mettersi alla prova sulla pista da ballo di Milly Carlucci.

L'annuncio è arrivato con un video particolarmente simpatico, nel quale l'atleta appare insieme alla nonna mentre accenna alcuni passi di danza. "Se lo dice la nonna, allora è ufficiale: è pronto per la pista!", ha scritto Ballando con le Stelle sui social, ufficializzando così l'ingresso di Díaz nel programma condotto da Milly Carlucci. Per il campione azzurro si tratta di una nuova sfida dopo una carriera costruita a suon di grandi risultati nell'atletica.

Ballando con le Stelle, tutti i concorrenti annunciati

Con Andy Díaz salgono a dodici i concorrenti ufficializzati per la nuova edizione di Ballando con le Stelle. Prima del triplista erano stati annunciati Alessandro Matri, Aurora Ramazzotti, Eugenio Finardi, Noemi Bocchi, Jimmy Ghione, Riccardo Rossi, Anna Safroncik, Monica Guerritore, Manuela Moreno, Alberto Ravagnani e Massimo Ghini.

Andy Diaz durante il campionato europeo

Chi è Andy Díaz Hernández

Andy Díaz Hernández è nato all'Avana, a Cuba, nel 1995. Specialista del salto triplo, ha scelto l'Italia per proseguire la propria carriera sportiva dopo aver lasciato la delegazione cubana nel 2021. Nel 2023 ha ottenuto la cittadinanza italiana per meriti sportivi, iniziando così ufficialmente il proprio percorso con la maglia azzurra.

Il suo nome è diventato particolarmente noto al grande pubblico italiano grazie alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove ha conquistato la medaglia di bronzo nel salto triplo con la misura di 17,64 metri. Ma quello olimpico non è stato l'unico grande risultato della sua carriera.

Andy Díaz è infatti uno dei migliori interpreti al mondo del salto triplo e negli ultimi anni ha collezionato risultati di assoluto prestigio. Dopo il bronzo conquistato a Parigi, nel 2026 è arrivato un altro momento fondamentale della sua carriera: il triplista azzurro ha conquistato l'oro agli Europei di Birmingham, firmando anche una prestazione straordinaria con 18,15 metri, misura che gli ha permesso di stabilire il nuovo record italiano.

Un risultato che conferma il suo posto ai vertici della disciplina e rende ancora più curioso il suo passaggio dall'atletica alla televisione. Ora, infatti, Díaz dovrà lasciare per qualche tempo la pedana del salto triplo per affrontare una sfida completamente diversa: quella della pista da ballo.