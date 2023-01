Simona Ventura e la signora Coriandoli in versione Mercoledì Addams a Che Tempo che Fa (VIDEO)

Anche Simona Ventura e la signora Coriandoli, alias di Maurizio Ferrini, sono cadute nella trappola di Mercoledì' Addams, trasformandosi nel personaggio della serie televisiva Netflix. Durante la puntata di Che Tempo che fa del 29 gennaio, si sono esibite nel balletto diventato virale subito dopo l'uscita del nuovo progetto della piattaforma multimediale.

Simona Ventura e la signora Coriandoli, come si vede nel video pubblicato in questa pagina, sono entrate nello studio di Che Tempo che Fa nella parte finale del programma, quella dedicata a Il Tavolo. Le due, vestite come il personaggio di Mercoledì, hanno ripetuto la coreografia ideata dalla stessa Jenna Ortega. Nonostante la mancanza di coordinazione, soprattutto da parte della signora Coriandoli, sono arrivati gli applausi degli ospiti del tavolo. Fabio Fazio le ha invitate a partecipare a Tale Quale Show.

Ieri, insieme a Nino Frassica e Peppe Vessicchio, tra gli ospiti c'erano anche Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, protagonisti di tanti gustosi momenti di Tale e Quale show, sia nella versione Vip che in quella nip, dove sono ospiti fissi del programma di Carlo Conti.