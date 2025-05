L’Isola dei Famosi: Simona Ventura e il ritorno a Mediaset: taglio ai compensi Rai

Il ritorno di Simona Ventura a L'Isola dei Famosi, questa volta nelle vesti di opinionista, ha un prezzo. Secondo quanto rivelato da AdnKronos, la conduttrice ha accettato l'incarico offertole da Mediaset con una significativa rinuncia: un taglio ai compensi previsti nel contratto con la Rai, dove attualmente conduce Citofonare Rai 2 insieme a Paola Perego.

Il ritorno a Mediaset e il sacrificio economico di Simona Ventura

Il reality di Canale 5, al via mercoledì 7 maggio, vedrà la Ventura nuovamente coinvolta in un format che lei stessa ha contribuito a rendere iconico, prima su Rai2 e poi su Canale 5, quando era al timone del programma. Tuttavia, la sua partecipazione al reality show prodotto da Mediaset ha comportato la rinuncia a un progetto in prima serata previsto per Rai 2: si tratta de L'Ignoto, un adventure game che avrebbe dovuto debuttare in autunno.

Le condizioni della Rai: programma cancellato e no al lunedì sera

Nel contratto della Ventura era infatti incluso un impegno in prime time, oltre alla conduzione della fascia domenicale mattutina. La scelta di accettare il ruolo di opinionista ha così spinto la Rai a decurtare parte del suo compenso. A sostituirla nel nuovo programma Rai saranno Elettra Lamborghini e Gianluca Fubelli, in arte "Scintilla".

Non solo: tra le condizioni poste dalla Rai per approvare l'impegno di Ventura a Mediaset, vi è stata anche la richiesta che L'Isola dei Famosi non andasse in onda il lunedì, per non interferire con Citofonare Rai2, in onda la domenica. Tuttavia, dopo la prima puntata del 7 maggio (in onda di mercoledì), il reality si sposterà proprio al lunedì sera. Un cambiamento che potrebbe riaprire il caso e sollevare nuove valutazioni da parte di Viale Mazzini.

Simona Ventura, comunque, non è nuova a situazioni contrattuali delicate. In questa stagione aveva già ottenuto una deroga dalla Rai per essere ospite fissa al Tavolo di Che Tempo Che Fa, sia per quest'anno sia per la prossima edizione. Resta ora da capire se lo spostamento di L'Isola al lunedì comporterà ulteriori conseguenze economiche per la conduttrice o un nuovo intervento della Rai. Nel frattempo, SuperSimo è pronta a tornare in prima linea nel reality che più di ogni altro porta il suo marchio.