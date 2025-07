Silvia Toffanin promossa con tre programmi: Verissimo raddoppia, novità per This Is Me

Silvia Toffanin sarà protagonista della stagione 2025/2026 con tre programmi, di cui due in prima serata. Torna anche This Is Me, con una nuova edizione ricca di ospiti e sorprese.

Dopo la Rai, anche Mediaset è pronta a svelare i palinsesti per la stagione televisiva 2025/2026. Durante la conferenza stampa tenuta da Pier Silvio Berlusconi, sono arrivate molte conferme sulle indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, ma anche alcune importanti novità. Tra queste spicca il ruolo sempre più centrale di Silvia Toffanin, che sarà protagonista con tre programmi distinti.

Le interviste del weekend restano naturalmente il punto di forza della trasmissione condotta da Toffanin, volto di punta di Canale 5 e legata sentimentalmente a Pier Silvio Berlusconi dal 2002. Anche nella prossima stagione, nello studio di Verissimo si alterneranno personaggi del mondo dello spettacolo e volti noti provenienti dai reality show di Mediaset come Uomini e donne, il Grande Fratello Nip condotto da Simona Ventura e il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Immancabili, inoltre, i giovani talenti eliminati da Amici - cantanti e ballerini - che si esibiranno davanti al pubblico del programma.

Prime serate per Silvia Toffanin e apertura all'attualità

Novità importante anche per la prima serata. In primavera, la conduttrice condurrà tre speciali serali di Verissimo, con uno sguardo più attento all'attualità. Le puntate avranno un taglio diverso, con temi che spaziano dalla cronaca allo sport, dallo spettacolo alle storie più toccanti. Due le novità principali annunciate: l'apertura della conduttrice alla politica, con l'obiettivo di ospitare anche i principali leader italiani, a partire da Giorgia Meloni, e il ritorno della formula de L'intervista di Maurizio Costanzo, un omaggio all'inventore dei talk show.

Silvia Toffanin e Maria De Filippi

Torna This Is Me: il talk sul talento firmato Fascino

Ma non è finita qui. Per Silvia Toffanin è previsto anche un ritorno in prima serata con la seconda edizione del talk show-evento prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi: This Is Me. Dopo il successo della prima edizione - andata in onda tra novembre e dicembre 2024 - il format tornerà con tre o quattro puntate, che quest'anno racconteranno anche le storie di personaggi del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport.

La prima edizione, infatti, ha celebrato i volti più amati della scuola di Maria De Filippi, con ospiti come Emma, Elodie, Stash dei The Kolors, Elena D'Amario, Alberto Urso, Sarah Toscano, Giuseppe Giofrè, Diana Del Bufalo e molti altri. Silvia Toffanin ha saputo mescolare interviste intime, esibizioni artistiche e momenti di grande emozione, regalando al pubblico un viaggio nel cuore del talento nato nella scuola di Amici.