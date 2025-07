Grande Fratello, Simona Ventura e le altre novità della versione nip: le nuove regole imposte da Canale 5

Come riportano i primi spoiler sulla nuova edizione del Grande Fratello, in onda dal mese di ottobre sulla rete ammiraglia di Mediaset, Simona Ventura ha avuto delle regole ben precise da rispettare per la selezione dei concorrenti.

Si comincia a delineare il nuovo corso del Grande Fratello, in vista dei recenti flop di ascolti, delle critiche e in vista anche dell'edizione Gold che celebra i 25 anni dello show più longevo di Mediaset. Nell'edizione in arrivo a ottobre, e che dovrebbe durare "solo" 3 mesi, ci sono già tante novità. Non solo sulla conduzione, che dovrebbe essere affidata a Simona Ventura. I vertici di Mediaset, infatti, stanno spingendo per portare il reality verso la sua forma originaria.

Niente vip o influencer: il Grande Fratello di Simona Ventura

Pietro Taricone abbraccia Cristina Plevani durante la prima edizione del Grande Fratello che li vide protagonisti.

Per il momento si tratta solo di voci di corridoio, ma come riportato da diverse fonti, pare che ci sia tutta l'intenzione di rifondare il programma di Canale 5 e proporlo al pubblico in una maniera diversa. L'idea è quella di proporre dei concorrenti che non siano mai entrati in contatto con il mondo dello spettacolo. Un pò come accadde nel 2000.

Sono stati messi al bando influencer ed eventuali fenomeni di TikTok che invece sono stati contattati molto spesso negli ultimi tre anni. Come già riportato da Giuseppe Candela e Hit, Simona Ventura dovrebbe occuparsi della versione Nip del Grande Fratello a partire da ottobre, mentre Alfonso Signorini manterrebbe il controllo della versione Vip, in partenza a gennaio.

Proprio l'edizione nip sarebbe ora il centro delle attenzioni della rete, un'edizione che dovrebbe essere fatta realmente di sconosciuti, proprio come successo con le prime storiche stagioni del programma.

Una durata totale prevista intorno ai 100 giorni, e si dice che si stia lavorando anche alla durata delle singole puntate: arrivare alle 2:00 di notte solo per fare salire lo share di qualche decimo non sembra essere più nell'interesse della rete.