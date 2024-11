Silo 2, Common: "Mi hanno detto di evitare di leggere i libri"

Come molti di voi probabilmente sapranno, la serie Apple TV+ Silo è basata sulla serie di romanzi di Hugh Howey e, sebbene lo show televisivo onori comprensibilmente alcuni elementi del materiale di partenza in modo fedele, la stagione di debutto ha confermato che il progetto avrebbe presentato anche alcuni cambiamenti inaspettati.

Con la seconda stagione che debutterà questo mese, i fan scopriranno che la serie continuerà a trovare il giusto equilibrio tra la fedeltà ai romanzi e l'originalità di alcune scelte narrative, così persino una delle star della serie, Common, ha ammesso di essere stato scoraggiato dal leggere i romanzi, data la diversità del ruolo del suo personaggio rispetto ai romanzi.

La seconda stagione di Silo debutterà su Apple TV+ con il primo episodio il 15 novembre, seguito da nuovi episodi ogni mercoledì fino al 17 gennaio 2025. Su queste pagine potete recuperare il trailer dei nuovi episodi.

"La nostra serie è basata sui libri e segue molto di quello che succede, ma alcune cose si discostano, perché Simms ha una parte molto piccola nei romanzi", ha rivelato Common a proposito del suo ruolo. "Ovviamente, come abbiamo fatto nella serie, Simms è presente e ha una moglie. Ho iniziato a leggere i libri e poi mi è stato consigliato di metterli da parte per rimanere concentrato sullo show e poi leggere i libri una volta finito".

L'attore ha proseguito: "Per me ha funzionato, perché non volevo farmi prendere dal pensiero che tutte queste cose sarebbero accadute e che forse non saremmo riusciti ad andare avanti con lo show. Ma adoro quello che Hugh ha fatto con i libri".

Silo è la storia degli ultimi diecimila abitanti della Terra, la cui nuova dimora situata sottoterra li protegge dal mondo esterno, tossico e mortale. Tuttavia, nessuno sa quando o perché il silo sia stato costruito e chi cerca di scoprirlo va incontro a conseguenze fatali. Rebecca Ferguson interpreta Juliette, un'ingegnere che cerca risposte sull'omicidio di una persona cara e si imbatte in un mistero molto più profondo di quanto avrebbe mai potuto immaginare, portandola a scoprire che se le bugie non ti uccidono, lo farà la verità.