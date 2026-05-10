Silent Night stasera su Rai 4: trama e cast del film d'azione diretto da John Woo

Questa sera Rai 4 propone "Silent Night", il thriller d'azione diretto da John Woo. Un film intenso e quasi totalmente privo di dialoghi parlati con Joel Kinnaman protagonista di una violenta storia di vendetta.

Questa sera, domenica 10 maggio alle 21:20, Rai 4 (canale 21) trasmette in prima visione una delle sfide cinematografiche più audaci degli ultimi anni: Silent Night - Il silenzio della vendetta. Il film segna il grande ritorno al cinema d'azione americano del maestro John Woo, il regista di Face/Off e The Killer, che qui decide di eliminare quasi totalmente i dialoghi per lasciare spazio alla pura potenza visiva.

La Trama: Una vendetta senza parole

Il film racconta la storia di Brian Godlock, un uomo distrutto da una tragedia familiare avvenuta la notte di Natale. Durante uno scontro tra bande nelle strade della città, il figlio piccolo viene colpito accidentalmente e muore tra le sue braccia. Nella stessa sparatoria Brian rimane gravemente ferito alla gola, perdendo per sempre la capacità di parlare.

Sconvolto dal dolore e incapace di superare la perdita, Brian decide di trasformare la propria vita in una missione di vendetta. Per mesi si allena duramente, imparando a combattere e a usare le armi con un solo obiettivo: rintracciare i responsabili della morte del figlio e punirli.

Silent Night - Il silenzio della vendetta: Joel Kinnaman in una scena

Produzione e Retroscena: Il realismo di John Woo

Il film, girato a Città del Messico a partire dall'aprile 2022, porta con sé la firma stilistica di Woo, fatta di coreografie spettacolari e un montaggio serrato. La produzione non è stata priva di rischi: durante la pre-produzione, un assistente agli effetti speciali è rimasto ferito in uno stunt d'auto, riportando la rottura del femore.

A rendere l'atmosfera ancora più cupa e incalzante è la colonna sonora firmata da Marco Beltrami, capace di colmare il vuoto lasciato dai dialoghi con un tappeto sonoro adrenalinico.

Silent Night - Il silenzio della vendetta: Joel Kinnaman in una foto

Joel Kinnaman ha affrontato una prova attoriale estrema, recitando l'intero film senza dire una parola, affidando tutta la carica emotiva e la rabbia del personaggio esclusivamente alla mimica facciale e allo sguardo.

Chi sono gli interpreti di Silent Night - Il silenzio della vendetta: Cast

Joel Kinnaman : Brian Godlock

: Brian Godlock Catalina Sandino Moreno : Saya Godlock

: Saya Godlock Kid Cudi : Det. Dennis Vassell

: Det. Dennis Vassell Harold Torres : Playa

: Playa Yoko Hamamura : Ruiz

: Ruiz Valeria Santaella : Venus

: Venus Vinny O'Brien : Anthony Barelo

: Anthony Barelo Acoyani Chacon: Webface

Valeria Santaella

Perché non perderlo:

L'esperimento narrativo: Un action movie quasi "muto" che punta tutto sull'azione e sull'emozione.

Un action movie quasi "muto" che punta tutto sull'azione e sull'emozione. Regia d'autore: John Woo dimostra di saper ancora reinventare il genere revenge movie.

John Woo dimostra di saper ancora reinventare il genere revenge movie. Tensione costante: Una discesa negli inferi dei bassifondi criminali che non lascia respiro fino all'ultimo secondo.

Dove vedere Silent Night - Il silenzio della vendetta in tv e in streaming

Il film di John Woo andrà in onda stasera, domenica 10 maggio 2026 alle 21:20 su Rai 4. Silent Night - Il silenzio della vendetta sarà disponibile anche in live streaming su RaiPlay e successivamente on demand, dove gli spettatori potranno rivedere la pellicola.