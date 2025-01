Silent Night, Il Silenzio della Vendetta: l'edizione 4K Ultra HD + Blu-Ray in offerta su Amazon

L'edizione 4K Ultra HD + Blu-Ray di Silent Night è in sconto su Amazon. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questo articolo di segnalazione, potete trovarla a 17,49€ con uno sconto del 9% sul Prezzo più basso degli ultimi 30gg (19,12€). I dettagli relativi all'home video in questione sono disponibili passando dal box seguente, o cliccando su questo indirizzo. L'edizione 4K Ultra HD + Blu-Ray di Silent Night indicata è venduta e spedita da Amazon. Attenzione che si tratta di un'offerta a tempo.

Silent Night: Un Natale di vendetta in 4K Ultra HD

Un film che esplora le ombre della vendetta e del dolore, Silent Night - Il silenzio della vendetta nell'edizione 4K Ultra HD + Blu-Ray è un must have per gli appassionati del cinema di John Woo. La trama si snoda attorno a un padre distrutto dalla perdita del figlio, ucciso nel giorno di Natale in un incidente violento tra bande. Un anno dopo, la sua determinazione a vendicare la morte del bambino lo porta ad addentrarsi nei meandri di un mondo criminale, pronto a tutto pur di ottenere giustizia, nonostante le sue ferite e il silenzio che ormai lo accompagna.

Silent Night - Il silenzio della vendetta, la recensione: il ritorno di John Woo si prende troppo sul serio

In questa edizione, Silent Night sfrutta il formato 4K Ultra HD per restituire ogni dettaglio, ogni emozione, ogni angolo oscuro del racconto. L'interpretazione dei protagonisti, la scenografia, e la narrazione viscerale restituiscono una serie di sensazioni connesse direttamente col protagonista al centro del racconto. Un film che parla di vendetta, dolore e redenzione, pronto a lasciare un segno indelebile.