Silent Night - Il silenzio della Vendetta, Joel Kinnaman parla di John Woo in un video esclusivo

Joel Kinnaman è il protagonista del thriller Silent Night - Il silenzio della Vendetta e in un video, in esclusiva per Movieplayer.it, parla del modo in cui ha lavorato con il regista John Woo.

Il 30 novembre, grazie a Plaion Pictures, arriverà nei cinema italiani Silent Night - Il Silenzio della Vendetta, diretto da John Woo e interpretato da Joel Kinnaman. L'attore, in un estratto delle interviste rilasciate dall'attore, che potete vedere in esclusiva su Movieplayer.it, rivela qualche dettaglio della collaborazione con il regista.

Nel filmato il protagonista del thriller spiega la sua reazione alla proposta del progetto cinematografico e racconta poi quanto sia stato entusiasta di lavorare con Woo, di cui è fan da molti anni.

Il ritorno del filmmaker a Hollywood

Il regista John Woo è tornato a lavorare a Hollywood dopo aver realizzato cult come Face/Off, Nome in codice: Broken Arrow e Mission: Impossible II. Per farlo ha scelto di realizzare un revenge movie adrenalinico in cui l'azione conta letteralmente più delle parole.

L'intenso protagonista del thriller ad alto tasso di azione è Joel Kinnaman, attore apparso in precedenza in noti action movie come Robocop (2014) e nel ruolo di Rick Flag in Suicide Squad e The Suicide Squad - Missione suicida.

Kinnaman è il volto senza voce protagonista di questa spietata storia di vendetta ambientata durante la notte di Natale, tutt'altro che calma e che si tingerà di rosso per portare a compimento la terribile missione punitiva di un padre tormentato a cui è stato tolto il dono più prezioso - il proprio figlio - cambiando per sempre la sua vita e quella della sua famiglia. Nel cast anche Scott Mescudi, in arte Kid Cudi (X - A Sexy Horror Story), e Catalina Sandino Moreno (Maria Full of Grace).

John Woo: "Non guardo film tratti dai fumetti, amo il vero cinema"

Di cosa parla Silent Night

La sinossi del film è la seguente: Ancora in lutto per la morte del giovane figlio, rimasto ucciso nel fuoco incrociato di uno scontro fra bande, proprio il giorno di Natale, il padre decide di uccidere i colpevoli la notte di Natale dell'anno successivo. Ferito a sua volta durante l'inseguimento degli assassini e ormai muto, l'uomo si addentra nei bassifondi criminali per compiere con ogni mezzo la sua silenziosa vendetta verso chi gli ha strappato suo figlio.