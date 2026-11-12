Il Signore degli Anelli, Jamie Dornan confessa: "Ho pianto per il ruolo di Aragorn"

L'attore raccoglierà l'eredità di Viggo Mortensen in The Hunt for Gollum, il nuovo capitolo della saga diretto da Andy Serkis. Dornan ha raccontato l'emozione provata quando ha ottenuto la parte e definito le riprese un'esperienza straordinaria.

Interpretare Aragorn non è un incarico come gli altri, soprattutto quando significa raccogliere il testimone di Viggo Mortensen, che ha reso il personaggio uno dei volti più amati della trilogia cinematografica di Il Signore degli Anelli. Jamie Dornan sa bene quanto sia importante questa eredità e non ha nascosto la propria emozione quando ha scoperto di essere stato scelto per il nuovo film The Hunt for Gollum. In un'intervista a Entertainment Tonight, l'attore ha persino confessato di aver pianto alla notizia, descrivendo l'ingresso nell'universo creato da J.R.R. Tolkien come un sogno diventato realtà.

Jamie Dornan: "Ho pianto quando mi hanno scelto per Aragorn"

Jamie Dornan ha raccontato senza imbarazzo la reazione avuta quando gli è stata proposta la parte. "Ho pianto. Ho pianto davvero", ha ammesso durante la conversazione con Entertainment Tonight. "È come un sogno, un sogno assoluto. È un onore entrare in quel mondo in qualsiasi veste, figuriamoci interpretare un personaggio così importante, che ammiriamo tutti e che amiamo, insieme a ciò che Viggo ha fatto con quel ruolo nei tre film".

Un ritratto di Jamie Dornan

L'attore ha avuto anche l'occasione di raccontare la propria esperienza sul set, ormai conclusa da poche settimane. Le riprese si sono rivelate, a suo dire, un'esperienza incredibile, vissuta con entusiasmo e con la consapevolezza delle aspettative che accompagnano un progetto così atteso. "Sono incredibilmente onorato e mi sono divertito moltissimo. Ho finito circa tre settimane fa. È stata un'esperienza straordinaria e spero che il pubblico accolga la nostra storia in questo universo, perché so quanto sia importante per tante persone. Ma sì, speriamo di aver fatto un buon lavoro", ha dichiarato.

Dornan è consapevole che il pubblico farà inevitabilmente paragoni con la versione di Aragorn interpretata da Mortensen nella trilogia diretta da Peter Jackson. Un'eredità importante, che l'attore aveva già affrontato in una precedente intervista a L'Officiel. "C'è pressione, naturalmente, ma non sto cercando in alcun modo di superarlo", aveva spiegato parlando del confronto con il predecessore. "Mi è stato chiesto di interpretare un ruolo iconico e farò del mio meglio. Ma per me Aragorn sarà sempre e soltanto Viggo. La sua interpretazione è una delle mie preferite in assoluto e mi sento onorato di provare a recuperare almeno una parte dell'energia che ha portato originariamente al personaggio".

Una dichiarazione che lascia intendere quanto Dornan abbia voluto affrontare il ruolo di Aragorn con rispetto, senza trasformare la nuova interpretazione in una competizione con il passato. Il suo obiettivo sarà trovare una propria strada all'interno di un immaginario cinematografico già profondamente radicato nella memoria degli spettatori.

The Hunt for Gollum: il cast e la data di uscita

A dirigere The Hunt for Gollum sarà Andy Serkis, storico interprete di Gollum nella trilogia originale, che tornerà a dare vita al personaggio attraverso la performance capture. Il film arriverà nelle sale il 17 dicembre 2027 e potrà contare anche sul ritorno di alcuni volti storici della saga.

Viggo Mortensen, nei panni di Aragorn

Ian McKellen riprenderà il ruolo di Gandalf, Elijah Wood tornerà nei panni di Frodo e Lee Pace interpreterà nuovamente il re Thranduil. Accanto a loro ci saranno nuovi ingressi: Kate Winslet vestirà i panni di Marigol, Leo Woodall interpreterà Halvard e Anya Taylor-Joy sarà un'elfa.

La trama si concentrerà sulla caccia a Gollum, ampliando una vicenda ambientata nell'universo narrativo già esplorato da Peter Jackson. Per Dornan si tratta dunque dell'ingresso in una delle saghe fantasy più amate della storia del cinema, con un personaggio che porta sulle spalle un'eredità considerevole. E, a giudicare dalle sue prime dichiarazioni, l'attore sembra aver affrontato questa responsabilità con tutta l'emozione che un'occasione del genere può suscitare.