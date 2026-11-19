Il nuovo Aragorn di The Hunt for Gollum non ha ancora avuto un confronto diretto con l'attore che ha interpretato il personaggio nella trilogia di Peter Jackson, ma considererebbe il suo sostegno fondamentale per affrontare un ruolo tanto amato.

Interpretare Aragorn significa raccogliere un'eredità cinematografica ingombrante: Jamie Dornan lo sa bene e, in vista di The Hunt for Gollum, non nasconde quanto sia importante per lui il giudizio di Viggo Mortensen, che ha dato volto al personaggio nella trilogia de Il Signore degli anelli diretta da Peter Jackson. I due, tuttavia, non hanno ancora avuto modo di confrontarsi direttamente.

L'approvazione di Viggo Mortensen e il commento di Andy Serkis

Ospite di Watch What Happens Live With Andy Cohen, Dornan ha raccontato di non aver parlato personalmente con Mortensen dopo aver ottenuto la parte. Questo non significa, però, che il passaggio di testimone sia avvenuto senza il coinvolgimento del predecessore. "Non ho parlato direttamente con Viggo, ma ha dato il suo benestare, ed è tutto ciò che mi interessa", ha spiegato l'attore.

Jamie Dornan sul set

Dornan si riferisce a una dichiarazione arrivata già nei mesi scorsi attraverso Andy Serkis, regista del nuovo film e interprete di Gollum nella saga originale. Durante un'intervista al podcast Happy Sad Confused, Serkis aveva confermato l'entusiasmo per la scelta del protagonista, aggiungendo che anche Mortensen era felice di vedere Dornan nei panni di Aragorn. "Siamo entusiasti che Jamie abbia accettato il ruolo. E, a proposito, anche Viggo lo è", aveva raccontato il filmmaker. Una rassicurazione importante per Dornan, che non ha mai nascosto la propria ammirazione per il lavoro del collega.

Quando aveva scoperto di essere stato scelto, l'attore aveva raccontato a Entertainment Tonight di essersi commosso fino alle lacrime. "È un sogno, un onore entrare in quel mondo, a maggior ragione interpretando un personaggio così importante, che tutti amiamo e che associamo a ciò che Viggo ha fatto nei tre film".

Jamie Dornan raccoglie l'eredità di Aragorn

Il nuovo capitolo della saga riporterà il pubblico nella Terra di Mezzo con una storia ambientata prima degli eventi de La Compagnia dell'Anello. Dornan interpreterà Aragorn, mentre Andy Serkis tornerà a occuparsi di Gollum, questa volta anche dietro la macchina da presa.

Jamie Dornan in una scena

Nel cast sono attesi anche Ian McKellen, nuovamente nei panni di Gandalf, Elijah Wood come Frodo e Lee Pace nel ruolo di Thranduil. Tra le new entry figurano Kate Winslet, che interpreterà Marigol, Leo Woodall nei panni di Halvard e Anya Taylor-Joy, scelta per un ruolo da elfa.

The Hunt for Gollum arriverà nelle sale il 17 dicembre 2027. Per Jamie Dornan, dunque, si apre una sfida particolare: dare una propria interpretazione a uno dei personaggi più riconoscibili della trilogia, senza ignorare il segno lasciato da Mortensen. E sapere di poter contare sulla sua approvazione sembra già un ottimo punto di partenza.