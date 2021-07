Sicario in onda stasera su Rai Movie: la trama del film con Emily Blunt e Benicio Del Toro

Una serata piena di adrenalina quella proposta stasera su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre): alle 21:10 va in onda Sicario, l'action thriller diretto nel 2015 da Denis Villeneuve, con Emily Blunt e Benicio Del Toro.

Sicario: Emily Blunt in azione in un momento teso del film

Dopo aver scoperto numerosi cadaveri murati all'interno di una casa del Texas, l'agente dell'FBI Kate Macer (Emily Blunt) viene arruolata per catturare i mandanti degli omicidi e si ritrova così coinvolta in una pericolosa missione contro un noto cartello della droga che opera tra Messico e Stati Uniti. Per poter sopravvivere, Kate dovrà mettere in discussione molto di ciò in cui crede.

Sicario ha concorso al Festival di Cannes nel 2015 per la Palma d'oro (poi vinta da Dheepan - Una nuova vita). Il film è idealmente il primo di una trilogia scritta da Taylor Sheridan. Nel 2018 Stefano Sollima ha diretto il sequel di Sicario, Soldado.