Siberia di Abel Ferrara con Willem Dafoe al cinema dal 20 agosto

Dopo essere stato presentato in Concorso alla 70. Berlinale, arriva al cinema da oggi 20 agosto Siberia, l'ultimo film di Abel Ferrara - una produzione Vivo film con Rai Cinema, maze pictures e Piano - che segna una nuova collaborazione tra il regista di Il cattivo tenente e Fratelli, da oltre quarant'anni tra le voci più originali e riconosciute del cinema contemporaneo, e Willem Dafoe, dopo New Rose Hotel, Go Go Tales, 4:44 Last Day on Earth, Pasolini, Tommaso. Un film onirico e coraggioso che è anche un'indagine profonda e pericolosa nell'inconscio del suo protagonista.

Siberia: Willem Dafoe in una scena del film

In arrivo nelle sale a partire dal 20 agosto (elenco su nexodigital.it), Siberia è un viaggio visionario che ci conduce nella vita di Clint, un uomo tormentato che si è ritirato in una baracca isolata tra i ghiacci, nella speranza di ritrovare la serenità. Clint gestisce un piccolo locale, frequentato dai rari viaggiatori di passaggio e dai pochi abitanti della zona. Ma neanche in questo isolamento riesce a trovare pace. Una sera, con la sua slitta e i suoi cani, si mette in viaggio verso il mondo che un tempo conosceva, nel tentativo di affrontare se stesso. Un viaggio nei sogni, nella memoria e nell'immaginazione, alla ricerca della sua vera natura.

Spiega Abel Ferrara: "Dopo Pasolini questa storia ha iniziato a prendere forma nella mia mente: immagini assurde, a dir poco strane, lontane dalla città, lontane dalla modernità. Le ho lasciate scorrere dentro di me. Un posto, una sorta di universo alla Jack London, mute di cani, una serie di incontri e di soste nel corso di un viaggio, segnati da luoghi e tempi selvaggiamente diversi. Non ho tentato di scrivere una sceneggiatura perfetta, ma al contrario di raccogliere queste immagini attingendo alla memoria, cercando di creare delle opportunità, di provocare il nostro modo di pensare, di comporre un'esperienza da registrare, sperando che sia abbastanza trasparente e piena di vita da risuonare negli spettatori. Cose che a volte sono difficili da spiegare, ma che è sempre interessante tradurre in un'esperienza puramente cinematografica. Questo non è un addio a quello che ho fatto e abbiamo fatto sino ad ora - è una continuazione. A partire dal mio primo film mi sono immerso sempre più nell'oscurità. Nutro un grande desiderio per quello che il cinema può essere".

Aggiunge il distributore Franco di Sarro per Nexo Digital: "Siamo molto felici che proprio questo film, particolarmente apprezzato al Festival di Berlino, sia uno dei primi a tornare in sala: speriamo che si trasformi in un'occasione di incontro per tutti gli amanti della cinematografia di Abel Ferrara e che rappresenti un segnale di ripartenza per tantissime sale sul territorio".