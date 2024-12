Annunciate le shortlist di 10 categorie agli Oscar 2025, l'Italia resta in corsa con Vermiglio

L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha annunciato la shortlist in 10 categorie in vista delle nomination agli Oscar 2025.

L'8 gennaio i membri dell'organizzazione inizieranno a votare le 23 categorie e il 17 gennaio saranno svelati i titoli, tra cui potrebbe esserci anche l'italiano Vermiglio, e i protagonisti in corsa per una prestigiosa statuetta.

Le possibili nomation agli Oscar 2025

Le categorie di cui sono state svelate le shortlist sono quelle dedicate ai migliori documentari, cortometraggi, animati e in live action, i film internazionali, trucco e acconciature, colonna sonora, sonoro, effetti visivi ed effetti speciali.

Tra i titoli che potrebbero ottenere una nomination ci sono Wicked, Oceania 2, Dune: Parte 2, Il Gladiatore 2 ed Emilia Perez contro cui dovrà scontrarsi Vermiglio diretto da Maura Delpero.

Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema che ha coprodotto Vermiglio insieme a Cinedora, ha dichiarato: "La gente di montagna sa che per arrivare in cima è importante fare un passo dietro l'altro e Maura Delpero sta compiendo la sua bellissima scalata verso il grande palcoscenico internazionale. Complimenti a lei, al suo cinema, e alla sua capacità di creare storie limpide e preziose. È il secondo anno consecutivo che un film coprodotto da Rai Cinema ha il privilegio di entrare nella shortlist degli Oscar. Dopo l'avventura al fianco di Matteo Garrone con Io Capitano, è un grandissimo successo trovarci di nuovo impegnati nella campagna Oscar con un'autrice appassionata e di talento come Maura Delpero, che è riuscita a superare la selezione degli ottantacinque candidati provenienti da tutto il mondo. Un traguardo importante che si va ad aggiungere alla candidatura nella sestina dei film internazionali finalisti ai Golden Globe, ricevuta solo la scorsa settimana".

La dichiarazione del produttore prosegue sottolineando: "Gareggiare con un film come Vermiglio è una grande sfida per tutto il cinema italiano, una prova animata da un forte entusiasmo e dalla dedizione di tutto il team produttivo con cui siamo coinvolti nella promozione del film. Un lavoro di squadra che sta portando risultati straordinari e di sicuro non scontati, se si pensa all'alto livello delle opere in competizione e alla potenza industriale che, come ogni anno, è dietro alcune di loro. In questi mesi abbiamo organizzato molte proiezioni negli Stati Uniti, come quella al MoMa di New York, a Los Angeles, e in Europa tra Londra, Madrid, Parigi, Roma, oltre a molte altre tappe che abbiamo in programma a breve. Vermiglio ha vinto anche il Chicago Film Festival come Miglior Film. E ogni volta la visione del film ha suscitato grande interesse e partecipazione, confermando l'attenzione internazionale per il nostro miglior cinema di qualità e per un'opera che sta già lasciando un segno profondo".

Le shortlist

Ecco le categorie annunciate oggi dall'Academy e i titoli in corsa per aggiudicarsi una prestigiosa nomination.

Miglior Documentario

The Bibi Files

Black Box Diaries

Dahomey

Daughters

Eno

Frida

Hollywoodgate

No Other Land

Porcelain War

Queendom

The Remarkable Life of Ibelin

Soundtrack to a Coup d'Etat

Sugarcane

Union

Will & Harper

Miglior Cortometraggio di genere documentario

Chasing Roo

Death by Numbers

Eternal Father

I Am Ready, Warden

Incident

Instruments of a Beating Heart

Keeper

Makayla's Voice: A Letter to the World

Once upon a Time in Ukraine

The Only Girl in the Orchestra

Planetwalker

The Quilters

Seat 31: Zooey Zephyr

A Swim Lesson

Until He's Back

Miglior Film Internazionale

Brasile, I'm Still Here

Canada, Universal Language

Repubblica Ceca, Waves

Danimarca, The Girl with the Needle

Francia, Emilia Pérez

Germania, The Seed of the Sacred Fig

Islanda, Touch

Irlanda, Kneecap

Italia, Vermiglio

Lituania, Flow

Norvegia, Armand

Palestina, From Ground Zero

Senegal, Dahomey

Tailandia, How to Make Millions Before Grandma Dies

United Kingdom, Santosh

Miglior Trucco e Acconciature

The Apprentice

Beetlejuice Beetlejuice

A Different Man

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Maria

Nosferatu

The Substance

Waltzing with Brando

Wicked

Miglior Colonna sonora originale

Alien: Romulus

Babygirl

Beetlejuice Beetlejuice

Blink Twice

Blitz

The Brutalist

Challengers

Conclave

Emilia Pérez

The Fire Inside

Gladiator II

Horizon: An American Saga Chapter 1

Inside Out 2

Nosferatu

The Room Next Door

Sing Sing

The Six Triple Eight

Wicked

The Wild Robot

Young Woman and the Sea

Migliore Canzone Originale

"Forbidden Road" - Better Man

"Winter Coat" - Blitz

"Compress/Repress" - Challengers

"Never Too Late" - Elton John: Never Too Late

"El Mal" - Emilia Pérez

"Mi Camino" - Emilia Pérez

"Sick in the Head" - Kneecap

"Beyond" - Moana 2

"Tell Me It's You" - Mufasa: The Lion King

"Piece by Piece" - Piece by Piece

"Like a Bird" - Sing Sing

"The Journey" - The Six Triple Eight

"Out of Oklahoma" - Twisters

"Kiss the Sky" - The Wild Robot

"Harper and Will Go West" - Will & Harper

Migliore Cortometraggio Animato

Au Revoir Mon Monde

A Bear Named Wojtek

Beautiful Men

Bottle George

A Crab in the Pool

In the Shadow of the Cypress

Magic Candies

Maybe Elephants

Me

Origami

Percebes

The 21

Wander to Wonder

The Wild-Tempered Clavier

Yuck!

Migliore Cortometraggio Live-Action

Anuja

Clodagh

The Compatriot

Crust

Dovecote

Edge of Space

The Ice Cream Man

I'm Not a Robot

The Last Ranger

A Lien

The Man Who Could Not Remain Silent

The Masterpiece

An Orange from Jaffa

Paris 70

Room Taken

Miglior Sonoro

Alien: Romulus

Blitz

A Complete Unknown

Deadpool & Wolverine

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Gladiator II

Joker: Folie à Deux

Wicked

The Wild Robot

Migliori Effetti Visivi