Shogun: in arrivo anche una versione estesa della serie?

Uno dei più grandi successi, di pubblico e critica, di questa prima parte del 2024 è indubbiamente Shōgun, la serie Hulu tratta dal romanzo di James Clavell arrivata in Italia su Disney+ e che ora potrebbe vantare l'arrivo di una versione estesa.

Il romanzo Shogun (1975) dell'autore James Clavell è un libro densamente stratificato, che esamina molteplici lati e prospettive nelle lotte di potere geopolitico del XVII secolo in Giappone e dintorni. La serie televisiva Shōgun ha dovuto comprensibilmente riassumere tutte queste narrazioni in un'esperienza televisiva più snella, quindi quanti contenuti gli showrunner hanno finito per eliminare in sala di montaggio?

Arriva la "Extended Cut"?

Shogun: un'immagine della serie

I montatori dello show, Maria Gonzales e Akia Miyake, hanno avuto solo parole di elogio per le riprese che gli showrunner Rachel Kondo, Justin Marks e il loro team di autori e registi hanno realizzato durante la produzione. Questi hanno chiarito che, per loro, la "sfida" è stata quella di avere così tanti contenuti validi da ridurre in dieci episodi televisivi di un'ora. Questo ha portato alla domanda: quante scene eliminate esistono? Abbastanza perché si possa pensare a una Extended Cut di Shōgun?

"Voglio dire che siamo sicuramente a conoscenza di ciò che è stato tagliato perché l'abbiamo fatto noi!" ha dichiarato Gonzales, prima di spiegare che "onestamente non credo che nessuno abbia parlato di versioni estese, ma sarebbe davvero interessante perché ci sono parecchie sequenze eliminate".

Shogun è il debutto più visto in streaming, battuto il record di The Bear

Alla domanda diretta se Shōgun: The Extended Cut è qualcosa che potrebbe essere realizzato e distribuito, Gonzales ha risposto: "Oh, certo. Esistono versioni estese di ogni scena. Molte scene sono state tagliate anche in termini di dialoghi - non credo che quelle versioni alternative vedranno mai la luce - ma sicuramente ci sono state scene tagliate che probabilmente sarebbero piaciute alla gente".

Su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Shōgun.