Shogun è il debutto più visto in streaming, battuto il record di The Bear

Dopo l'entusiamo del pubblico dopo i primi due episodi, Shōgun si è rivelato il debutto più visto in streaming per una serie FX su Hulu, battendo in questo modo il record che finora apparteneva a The Bear.

La premiere di due episodi della serie ha totalizzato 9 milioni di visualizzazioni a livello globale su Hulu, Disney+ e Star+ nei primi sei giorni di disponibilità, con una visualizzazione definita come tempo totale di streaming diviso per il tempo di esecuzione.

Questo dato è stato sufficiente a renderla l'anteprima numero uno di una serie a livello globale per Disney General Entertainment, battendo la stagione 1 di The Kardashians, e farla diventare l'anteprima FX numero uno su Hulu negli Stati Uniti davanti alla stagione 2 di The Bear. Va notato che il numero di spettatori di Shōgun include anche quello ottenuto da Hulu su Disney+.

L'accoglienza della serie

Shōgun, basato sull'omonimo romanzo di James Clavell, è stato un progetto covato a lungo dal capo di FX John Landgraf, che aveva originariamente dato il via libera allo show nel 2018. Lo show ha ricevuto ottime recensioni anche da parte della critica, con Allison Herman di Variety che ha definito la serie "un evento TV emozionante e avvincente". Altri critici sono stati dello stesso avviso: la serie ha un indice di gradimento del 99% su Rotten Tomatoes.

Shōgun è stata creata per la televisione da Rachel Kondo e Justin Marks, con Marks in veste di showrunner e produttore esecutivo insieme a Michaela Clavell, Edward L. McDonnell, Michael De Luca e Kondo.

Cosmo Jarvis interpreta John Blackthorne insieme al produttore Hiroyuki Sanada nel ruolo di Lord Yoshii Toranaga, Anna Sawai nel ruolo di Toda Mariko, Tadanobu Asano nel ruolo di Kashigi Yabushige, Hiroto Kanai nel ruolo di Kashigi Omi, Takehiro Hira nel ruolo di Ishido Kazunari, Moeka Hoshi nel ruolo di Usami Fuji, Tokuma Nishioka nel ruolo di Toda Hiromatsu, Shinnosuke Abe nel ruolo di Buntaro, Yuki Kura nel ruolo di Yoshii Nagakado, Yuka Kouri nel ruolo di Kiku e Fumi Nikaido nel ruolo di Ochiba no Kata.