Shining Vale: cancellata dopo due stagioni la serie con Courteney Cox

Shining Vale, la commedia horror con Courteney Cox e Greg Kinnear è stata cancellata dopo due stagioni e presto sarà rimossa anche dalla piattaforma streaming Starz. La serie ha concluso la sua seconda e ultima stagione l'1 dicembre.

Jeff Astrof, co-creatore di Shining Vale insieme a Sharon Horgan, ha condiviso la notizia della fine dello show sui social media mercoledì. "È stato incredibile lavorare a questo show. Non c'è stato un solo giorno negativo. Vi prego di guardare la serie di Starz (che a quanto pare si concluderà con la seconda stagione) Shining Vale prima del 31 dicembre", ha scritto Astrof.

Inoltre, in una dichiarazione esclusiva rilasciata a Variety Astrof ha detto: "_Date tutte le notizie davvero strazianti che stanno accadendo nel mondo in questo momento, sarebbe inappropriato per me dire che ho il cuore spezzato per il fatto che Starz non abbia rinnovato Shining Vale per una terza stagione. Tuttavia, non ho problemi a dire che la notizia mi ha profondamente distrutto e rattristato. Per gli attori, è passato un anno da quando abbiamo finito di girare, ma ho lavorato alla scrittura della terza stagione fino alla triste notizia arrivata la scorsa settimana".

Shining Vale è una commedia horror su una famiglia disfunzionale che si trasferisce dalla grande città a una casa in cui hanno avuto luogo fatti terribili. Nessuno sembra accorgersene tranne Pat (Courteney Cox), che è convinta di essere depressa o posseduta. Patricia "Pat" Phelps è un'ex ragazza ribelle, diventata famosa per aver scritto un romanzo sull'emancipazione femminile intriso di droga e alcol (nota anche come lady porn). Diciassette anni dopo, Pat è sobria e totalmente insoddisfatta. Non ha ancora scritto il suo secondo romanzo, non riesce a ricordare l'ultima volta che ha fatto sesso con suo marito (Greg Kinnear), e i figli adolescenti sono nella fase in cui detestano i genitori. Moglie fedele fino al suo unico errore, una relazione torrida con un giovane tuttofare, in un ultimo disperato tentativo di salvare il matrimonio, fa trasferire la famiglia dal delirio della città a una grande e vecchia casa in periferia che ha un passato lugubre. Ognuno ha i propri demoni, ma per Pat Phelps potrebbero essere reali. La seconda stagione riprende la storia quattro mesi dopo la fine della prima.

Oltre a Courteney Cox il cast comprende Greg Kinnear, Gus Birney, Dylan Gage, Mira Sorvino e Merrin Dungey. Warner Bros. Television e Lionsgate Television hanno prodotto Shining Vale. Astrof è stato showrunner e produttore esecutivo insieme a Horgan e Clelia Mountford della Merman Productions e Aaron Kaplan della Kapital Entertainment. Courteney Cox è stata anche produttrice.