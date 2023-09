Shining Vale 2: Courteney Cox affronta nuovi problemi nel trailer degli episodi inediti

La stagione 2 della serie Shining Vale ha ora un trailer che anticipa gli eventi al centro della trama.

Nel video si vede infatti la protagonista alle prese con nuovi problemi e con la possibilità che le sue capacità ora siano condivise anche con gli altri membri della famiglia.

Il secondo capitolo della storia

La seconda stagione di Shining Vale debutterà sugli schermi americani di FX venerdì 13 ottobre e riprenderà la storia da quando Pat (Courteney Cox) si è fatta ricoverare in un ospedale psichiatrico dopo aver provato a uccidere la sua famiglia con un'ascia.

Gli episodi sono ambientati quattro mesi dopo, quando l'assicurazione della protagonista non copre più le spese mediche e Pat viene quindi dimessa in anticipo.

Pat ritorna a casa, determinata a salvare la sua famiglia, ma si rende presto conto che i suoi figli non hanno bisogno di lei, Terry non la ricorda e la nuova vicina Ruth ha esattamente lo stesso aspetto di Rosemary. La casa, inoltre, inizia a rivelare dei segreti sconvolgenti legati al suo passato.

Shining Vale, la recensione: crisi di mezza età in salsa horror

Nel cast ci sono anche Greg Kinnear, Mira Sorvino, Gus Birney, Merrin Dungey, Dylan Gage, mentre Judith Light, Allison Tolman e Sherilyn Fenn sono guest star.

Shining Vale è prodotto da Jeff Astrof di Other Shoe Productions, Sharon Horgan e Clelia Mountford (Motherland, This Way Up) di Merman, Aaron Kaplan (The Chi, TheNeighbourhood) e Dana Honor (A Million Little Things, The Unicorn) di Kapital Entertainment. Courteney Cox è anche produttrice. La serie è prodotta da Warner Bros.Television e Lionsgate Television in associazione con Other Shoe Productions, Merman e Kapital Entertainment.