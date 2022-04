Shining: messa all’asta l’ascia usata da Jack Nicholson nel film

L'iconica ascia usata da Jack Nicholson in Shining è in vendita: l'oggetto di scena della celebre pellicola, basata su un romanzo del prolifico scrittore horror Stephen King e adattata per lo schermo dal leggendario Stanley Kubrick, è stata messa all'asta ad una cifra mozzafiato.

Jack Nicholson cammina tra i corridoi dell'Overlook Hotel in una scena di Shining

I fan del film di Kubrick hanno la possibilità di portarsi a casa l'ascia usata da Nicholson grazie a un'asta di Gotta Have Rock and Roll: secondo la descrizione, l'ascia viene fornita con un certificato di autenticità e una lettera di NORANK Engineering, come prova che è stata utilizzata per le riprese della pellicola.

Secondo quanto riportato da Screen Rant, il sito ha messo all'asta l'oggetto di scena a partire da 50.000 dollari, su una cifra stimata che si aggira tra 60.000 e i 90.000 dollari. L'ascia è contenuta all'interno di una teca di vetro che permetterà al futuro possessore di ammirarne ogni dettaglio.

Il regista Stanley Kubrick, Jack Nicholson e Shelley Duvall sul set di Shining

Shining, scritto e diretto da Stanley Kubrick che ha adattato il film sulla trama dell'omonimo romanzo di King, vede nel cast anche Danny Lloyd nella parte di Danny Torrance, Scatman Crothers in quella di Dick Hallorann, Shelley Duvall, Barry Nelson, Stuart Ulman e Philip Stone.