Shining: Infinity celebra i 40 anni dall’uscita del film nelle sale italiane

Il capolavoro horror di Stanley Kubrick, Shining, arrivò nelle sale italiane il 22 dicembre 1980 e, in occasione dei 40 anni dall'uscita del film nei cinema del nostro Paese, Infinity propone la visione di due titoli per rivivere la storia dei Torrance: Shining Extended Edition e Doctor Sleep, entrambi disponibili su Infinity anche in 4K.

Shining - Extended Edition è la versione completa di 144 minuti del celebre capolavoro horror di Stanley Kubrick che include 24 minuti di scene inedite e vede, per il doppiaggio italiano, Giancarlo Giannini tornare a prestare la propria voce all'iconico personaggio di Jack Torrance, interpretato dal Premio Oscar Jack Nicholson. Diretto e prodotto da Stanley Kubrick, che ne ha curato anche la sceneggiatura insieme a Diane Johnson, Shining è basato sull'omonimo romanzo di Stephen King e vede nel cast anche Shelley Duvall, che interpreta Wendy Torrance, Scatman Crothers nel ruolo di Dick Halloran e Danny Lloyd in quello di Danny Torrance.

Sequel del film cult diretto da Stanley Kubrick, Doctor Sleep racconta la storia di Danny Torrance, a 40 anni dalla sua terrificante permanenza all'Overlook Hotel in Shining. Ancora irrimediabilmente segnato dal trauma che ha vissuto da bambino all'Overlook, Dan Torrance ha combattuto per trovare una parvenza di pace. Ma questa tregua va in frantumi quando incontra Abra, un'adolescente coraggiosa con un potente dono extrasensoriale, noto come la "luccicanza". Diretto da Mike Flanagan e basato su una sua sceneggiatura tratta dall'omonimo romanzo horror di Stephen King, questo thriller soprannaturale è interpretato da Ewan McGregor nel ruolo di Dan Torrance, Rebecca Ferguson in quello di Rose Cilindro, e da Kyliegh Curran, al suo debutto in un lungometraggio, nel ruolo di Abra.