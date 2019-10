Shining, il film stasera in TV su Italia 1 è in versione estesa con scene inedite; l'inquietante capolavoro di Stanley Kubrick è tratto dal romanzo di Stephen King.

Shining, il film di Stanley Kubrick è in onda stasera in TV su Italia 1, alle ore 21.22. Ma non è tutto: si tratta della versione estesa con ben 25 minuti di scene extra, fino ad ora inedite sullo schermo televisivo.

Shining, pellicola del 1980 basata su uno dei romanzi più famosi del maestro dell'horror, Stephen King, racconta la vicenda della famiglia Torrance, in viaggio verso un hotel di montagna. Jack Torrance (Jack Nicholson), un ex-insegnante senza lavoro e con problemi dovuti all'alcolismo, accetta un incarico all'Overlook Hotel, un luogo remoto situato in Colorado, dove si trasferirà con la moglie, Wendy (Shelley Duvall), e il figlio, Danny (Danny Lloyd), in possesso di abilità sovrannaturali (conosciute come la luccicanza). Il sinistro hotel porterà presto Jack sulla via della follia, e la situazione degenererà a tal punto da mettere l'intera famiglia in pericolo di vita. Considerato un vero e proprio capolavoro del cinema, Shining è tra i migliori film da vedere ad Halloween quindi la scelta ideale per una serata di brividi cinematografici.

Il film di Kubrick viene riproposto stasera in tv su Italia 1 in concomitanza con l'uscita al cinema di Doctor Sleep (a proposito, qui trovate la nostra recensione di Doctor Sleep), il sequel ispirato anch'esso dall'opera di King diretto da Mike Flanagan e con protagonista Ewan McGregor.