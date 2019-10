Halloween 2019: tutti i film horror in TV oggi e stasera

Festeggiamo Halloween 2019 con la programmazione di tutti i film horror in TV oggi e stasera, con orari dalle 6 fino a ben oltre la mezzanotte: pronti per una maratona da brivido?

Halloween 2019 è finalmente arrivato, e oggi non possiamo farci mancare i migliori film horror da vedere oggi in tv a cominciare dalla mattinata fino a stasera ben oltre la mezzanotte. Tra le proposte di oggi previste nella programmazione per gli amanti dell'orrore troverete qualche classico, alcune novità da brivido, qualche film da riscoprire e poche divagazioni sul genere. Accendete la vostra zucca e il televisore e buon Halloween a tutti!

A quiet Place: Un posto tranquillo - ore 6:15, Sky Cinema Suspense

A Quiet Place - Un posto tranquillo: Emily Blunt in una scena del film

In A Quiet Place - Un posto tranquillo, una famiglia vive in una località isolata tra i boschi, utilizzando per comunicare il linguaggio dei segni al fine di evitare che qualcosa, sentendoli, possa iniziare a cacciarli. Un'esistenza vincolata dal silenzio e in un contesto, come si intuisce all'inizio del film di John Krasinski, che appare tragicamente segnato da un evento apocalittico che possiamo solo intuire. Ma perché i protagonisti sono costretti a non fare il minimo rumore?

Per A Quiet Place, coinvolgente e consigliatissmo thriller horror che vede protagonista lo stesso Krasinski con Emily Blunt, è già in arrivo un sequel.

Non ho sonno - ore 7:43, Premium Energy

Una sequenza del thriller Nonhosonno di Dario Argento.

A Torino nel 1983, il commissario Moretti promette ad un ragazzino che prenderà l'assassino di sua madre, dovesse metterci tutta la vita. Diciassette anni dopo, l'assassino è tornato, uccide due ragazze ed inizia una lunga serie di omicidi. Quel ragazzino è cresciuto, e quando rivede Moretti decidono di chiudere il caso una volta per tutte.

Con Non ho sonno Dario Argento torna nella Torino di Profondo Rosso, ma siamo ben lontani da quello che era stato uno dei capolavori del regista. La sequenza più memorabile è quella ambientata in un treno in corsa.

Halloween - ore 7:50, Sky Cinema Suspense

Halloween: una scena del film

In Halloween del 2018, Laurie Strode tornerà a confrontarsi per l'ultima volta con Michael Myers, il serial killer mascherato che le dà la caccia fin da quando è sfuggita alla morte una spaventosa notte di Halloween di quarant'anni fa.

Sequel diretto del primo Halloween di John Carpenter, questo film esclude tutti i seguiti realizzati negli anni a venire e vede nuovamente protagonista Jamie Lee Curtis nei panni di Laurie, ma stavolta al posto della ragazza timida e insicura, c'è una donna matura, fortemente segnata, ma determinata a difendersi.

Il film è in onda anche alle ore 22:45, sempre su Sky Cinema Suspense.

Visions - ore 9:40, Sky Cinema Suspense

Isla Fisher in una scena di Visions

Nel film Visions, a un anno di distanza da un incidente, una coppia si trasferisce in campagna per darsi alla viticoltura. Lei, Eveleigh, è incinta ma subito dopo il suo arrivo viene perseguitata da strani rumori e sinistre apparizioni. Suo marito David è preoccupato per la sua sanità mentale, mentre lei indaga sulla storia di quel posto. Ma entrambi si ritroveranno a fronteggiare una minaccia sinistra quanto sorprendente.

Spiders - ore 9:43, Premium Energy

Spiders 3D: Sydney Sweeney imprigionata tra le ragnatele aliene

In Spiders, horror sci-fi di Tibor Takács, una stazione spaziale sovietica precipita nella metropolitana di New York, e in seguito a questo evento, la città viene invasa da minacciosi ragni mutanti. Un funzionario della metropolitana e sua moglie dovranno salvare la loro bambina e l'intera città dalla mortale invasione.

The Lazarus Effect - ore 11:05, Sky Cinema Suspense

The Lazarus Effect: Sarah Bolger in un'agghiacciante scena del film horror

In The Lazarus Effect, un team di scienziati, guidati da Frank e Zoe, scopre un siero in grado di riportare in vita i morti. Dopo aver portato a termine con successo un esperimento non autorizzato su un animale, il progetto viene sospeso dal rettore dell'Università. Quando il team decide di organizzare ugualmente un secondo esperimento di nascosto, Zoe muore a causa di un incidente. Preso dallo sconforto Frank decide di iniettare il siero nel corpo di Zoe per tentare di resuscitare la loro prima cavia umana.

Insidious 4: l'ultima chiave - ore 12:35, Sky Cinema Suspense

Insidious - L'ultima chiave, un momento del film

In Insidous 4: l'ultima chiave ultimo episodio della saga di Insidious e prequel incentrato sul terrificante passato della parapsicologa Elise Rainier, prima che conoscesse la famiglia Lambert. La storia infatti ci porta nei primi anni '50, nel Nuovo Messico, quando Elise, allora bambina, viveva con i genitori e suo fratello in una casa nei pressi di un penitenziario dove lavora il padre. Una sera, dopo che l'esecuzione di uno dei detenuti ha causato un lieve sbalzo di corrente in casa, la ragazzina inizia a manifestare i primi segnali di quello che è un dono straordinario. La notte stessa però, accade qualcosa di terrificante.

Paranormal Activity 2 - ore 14:25, Sky Cinema Suspense

Un'immagine horror tratta da Paranormal Activity 2

Paranormal Activity 2 è ambientato pochi mesi prima che Katie e Micah fossero coinvolti nei terrificanti eventi soprannaturali da loro documentati in video, nel primo film della serie. la sorella della ragazza, Kristi, insieme alla sua famiglia, vive esperienze soprannaturali molto simili. Kristi ha appena avuto un bambino, Hunter, e si è appena trasferita in una nuova abitazione con suo marito Daniel, la figlia adolescente Ali, il loro cane e Martine, la loro tata sudamericana. Quando iniziano ad accadere cose strane in casa, Martine è la prima a rendersene conto, e cerca di cacciare le entità maligne a modo suo, ma viene licenziata. Da quel momento la situazione precipita e la coppia si decide a far installare delle videocamere di sicurezza negli ambienti principali della casa, sia all'interno che in giardino. I filmati metteranno in luce una realtà incredibile quanto inquietante.

Paranormal Activity 3 - ore 16:00, Sky Cinema Suspense

Paranormal Activity 3: le due sorelline protagoniste in una scena del film

Paranormal Activity 3 è un altro prequel della saga, stavolta incentrato sulle sorelle Katie e Kristi quando erano bambine e incontrarono l'entità demoniaca che avrebbe tormentatato Katie per tutta la vita e che si sarebbe manifestato anche a Kristi. Nel 1988 le bambine vivono con la loro mamma, Julie, e il compagno di lei, Dennis. Tutto inizia quando Katie comincia ad interagire con un amico invisibile che lei chiama Toby. Nello stesso periodo, casualmente, Julie e Dennis riescono a filmare una strana presenza in un video.

Obbligo o verità - ore 17:30, Sky Cinema Suspense

Obbligo o verità: Violett Beane e Tyler Posey in una scena del film

Un semplice gioco tra amici in vacanza - Obbligo o verità, che dà il titolo al film - si trasforma in un pericolo mortale. Dopo una serata alcolica, un gruppo di ragazzi si ritrova in una chiesa abbandonata per fare un gioco, ma in seguito una forza oscura comincia a punire coloro che dicono una bugia o si rifiutano di compiere un'azione.

Sinister 2 - Sky Cinema Suspense ore 19:15

Sinister 2: un primo piano molto inquietante

Al centro di Sinister 2, un'indagine dai risvolti inquietanti e una giovane madre, Courteney Collins, con i suoi due figli, i gemelli Zach e Dylan, che si è appena trasferita in una casa piuttosto isolata per sfuggire alle violenze del suo ex-compagno. E poi c'è un vicesceriffo che intuisce che in quella casa sta per accadere qualcosa di spaventoso, perché sa bene come si muove il demone babilonese Bagul, sul quale indagò insieme allo scrittore Ellison Oswalt, protagonista del primo. Bagul era chiamato "il mangiatore di bambini" proprio perché si nutriva delle loro anime per avere accesso al mondo dei vivi.

Halloween 2 - Il signore della morte - ore 21:15, Premium Energy

Jamie Lee Curtis in Halloween 2 - il signore della morte

Durante una spaventosa notte di Halloween, in cui il serial killer Michael Myers ha certato di ucciderla dopo aver massacrato i suoi amici, la giovane Laurie Strode viene trasportata in ospedale. Nonostante lo psichiatra di Michael, il dottor Sam Loomis, gli abbia sparato sette colpi di pistola, l'assassino è ancora a piede libero. Laurie, in ospedale, è inquieta, e ha paura che l'assassino possa raggiungerla tra i corridoi dell'ospedale.

Più slasher e ancora più horror rispetto al primo film, Halloween II - Il signore della morte, diretto da Rick Rosenthal, ha un'ambientazione più coinvolgente e claustrofobica. I corridoi dell'ospedale, illuminati dalle luci al neon e le stanze dei pazienti, possono trasformarsi in trappole mortali.

Una notte da paura - ore 21:15, Premium Cinema comedy

Francesco Pannofino in Una notte da paura

Durante Una notte da paura, un ragazzo, tramite una seduta spiritica, evoca accidentalmente lo spirito di una donna morta nel 1500. Suo padre Sergio, organizzatore di feste a tema horror dovrà mettercela tutta per salvarlo.

Francesco Pannofino è Sergio, l'organizzatore di feste in questa commedia horror di Claudio Fragasso ambientata proprio durante la notte di Halloween.

Ancora auguri per la tua morte - ore 21.00, Scary Halloween

Ancora auguri per la tua morte: una scena del film

In Ancora auguri per la tua morte, dppo essere uscita dal loop temporale nel film precedente, il giorno dopo Tree viene a sapere che un altro ragazzo, Ryan, era entrato nel loop temporale dopo che lei ne era uscita. Ache Ryan viene ucciso da un individuo che indossa una maschera da neonato, e la ragazza si offre di aiutarlo. Nel suo intento però Tree ritorna al giorno del suo compleanno, lunedì 18, rientrando nel loop dal quale era uscita.

Shining - ore 21.21, Italia 1

Danny Lloyd in una scena di Shining

I protagonisti di Shining sono lo scrittore Jack Torrance, sua moglie Wendy e il loro unico figlio, il piccolo Danny. Jack accetta un lavoro come custode presso l'Overlook Hotel, in Colorado, e si trasferisce con tutta la sua famiglia nel grande albergo per tutta la stagione invernale. I tre si ritroveranno soli insieme ai fantasmi dell'albergo, reso ancora più isolato dalla neve. Mentre Danny, che è dotato di uno straordinario e inquietante potere, la luccicanza, intuisce di essere in pericolo, il carattere di suo padre Jack si fa sempre più instabile.

Diretto da Stanley Kubrick e tratto dall'omonimo romanzo di Stephen King Shining è un capolavoro del cinema, prima ancora che uno degli horror più spaventosi di sempre. E tra l'altro, al cinema, oggi esce Doctor Sleep, il sequel di Shining in cui ritroviamo Danny ormai adulto.

La notte del giudizio - ore 21.30, Italia 2 Mediaset

La notte del giudizio (The Purge, 2013) una scena inquietante del film horror

Negli USA il governo ha deciso di concedere alla popolazione dodici ore all'anno in cui ogni attività criminale, incluso l'omicidio, sono consentiti e legali. La notte del giudizio - o dello sfogo, come viene chiamata nel film - dovrebbe essere la soluzione drastica al sovraffollamento delle carceri e all'incremento inverosimile di atti criminosi. In questa notte sconvolta da violenze di ogni tipo uno sconosciuto fa irruzione nella casa di James Sandin e comincia a tormentare lui e la sua famiglia.

Ethan Hawke e Lena Headey sono i protagonisti del primo film di una fortunata serie horror (che ha dato vita anche ad una serie tv). James Del Monaco ebbe l'idea per La notte del giudizio mentre si trovava nel traffico e il risultato è un horror cupo e violentissimo.

Cimitero vivente - ore 21:30, Spike

Una scena di Cimitero Vivente

Il dottor Louis Creed si trasferisce in una nuova casa a Ludlow, nel Maine, insieme a sua moglie Rachel, ai loro due figlioletti, Gage ed Ellie e all'adorato gatto di casa, Church. La nuova abitazione dei Creed è situata in campagna, ma accanto ad una statale trafficata. Poco distante dalla casa, sorge invece un cimitero per animali domestici, e più avanti un misterioso terreno sacro agli indiani. La morte improvvisa del gatto Church, quasi in concomitanza con quella di un giovane paziente, porteranno il giovane dottor Creed ad esplorare proprio quel terreno "proibito" su consiglio dell'anziano vicino di casa Judd Crandall.

Mary Lambert dirige Cimitero Vivente - in originale Pet Sematary - adattamento dell'omonimo romanzo di Stephen King che qui ha anche un piccolo, gustoso cameo. Un film che pur non essendo un capolavoro resta profondamente inquietante. A seguire andrà in onda anche il sequel, Cimitero vivente 2.

La vendetta di Halloween - ore 22:50, Premium energy

La vendetta di Halloween - una scena del film

Ne La vendetta di Halloween, tra i migliori film da vedere ad Halloween, cinque storie si intrecciano tra loro durante la notte delle streghe. Una donna vestita da cappuccetto rosso partecipa ad una festa insieme alle sue amiche. Il preside di una scuola e suo figlio si mettono alla ricerca di una zucca da intagliare, ma l'uomo nasconde uno spaventoso segreto. Un uomo solitario, Mr. Kreeg, nottetempo riceve la visita di uno strano essere con la testa a forma di zucca. Un gruppo di ragazzini si reca nel luogo in cui accadde una tragedia per mettere in atto un terribile scherzo.

Cimitero vivente 2 - ore 23:30, Spike

Una immagine del film Pet Sematary II

Dopo che sua madre Renee, una celebre attrice, è rimasta uccisa in un incidente sul set, Jeff Matthews e suo padre, un veterinario, decidono di trasfersi nella cittadina natale di Renee, Ludlow, in modo che il ragazzo possa stare lontano per un po' dall'ambiente frenetico di Hollywood. Il padre di Jeff assume anche una governante, Marjorie Hargrove, che era una grande fan dell'attrice. Le cose però non si sistemano come previsto: Jeff fatica ad integrarsi a scuola e in più non sopporta Marjorie e la sua ossessione per sua madre.

Anche Cimitero Vivente 2 è diretto da Mary Lambert, ma stavolta ci si allontana dal romanzo di Stephen King che aveva ispirato il primo film. Edward Furlong e la star di E.R. Anthony Daniels sono i protagonisti del film.

Morte a 33 giri - ore 0:25, Premium energy

Morte a 33 giri, una scena del film horror

In Morte a 33 giri Eddie riceve in regalo da un suo amico la matrice dell'ultimo disco inciso da Sammi Curr, rockstar morta in un incendio per il quale Eddie ha una vera e propria venerazione. Facendo girare il vinile al contrario, Eddie scopre che Curr ha lasciato inciso un messaggio destinato proprio a lui!

Beetlejuice: spiritello porcello - ore 0:47, Rete 4

Winona Ryder in Beetlejuice di Tim Burton

Nel classico di Tim Burton, Beetlejuice, due giovani sposini, Adam e Barbara Maitland, restano vittime di un incidente stradale. I due diventano fantasmi e si ritrovano loro malgrado a dover condividere la loro bella villetta con i Deetz, una odiosa coppia newyorkese, e la loro figlia Lydia (una meravigliosa Winona Ryder) una adolescente dark in conflitto con i suoi chiassosi genitori. Per eliminare gli sgraditi ospiti, i Maitland si rivolgono a Beetlejuice (Michael Keaton), un bizzarro spirito autoproclamatosi bio esorcista, ovvero specializzato nello scacciare i vivi dalle case abitate legittimamente dagli spiriti. Beetlejuice si rivelerà completamente inaffidabile e ne combinerà di tutti i colori, ma alla fine riuscirà nella sua missione.

Lo sappiamo, non è proprio un horror, ma Beetlejuice è una commedia horror perfetta per Halloween, concedeteci questa piccola deviazione dal genere. Da gustare sul divano o durante una cena tra amici, magari con un fresco cocktail di scampi (se ne avete il coraggio)

Venerdì 13 - ore 2:05, Premium Energy

Adrienne King in Venerdì 13

Camp Crystal Lake, un piccolo campeggio nei pressi di un lago, riapre i battenti dopo che era stato chiuso in seguito ad un orribile incidente accaduto anni prima: un ragazzino di nome Jason era caduto in acqua ed era annegato. Ai nuovi proprietari, la gente del posto consiglia di andare via, e in particolare un anziano un po' svitato li mette in guardia da imminenti pericoli, ma loro non danno ascolto e si organizzano per preparare il camping alla stagione estiva. Le vacanze scorrono apparentemente serene, ma qualcuno li osserva a distanza e si prepara a massacrarli uno ad uno.

Film capostipite di una lunghissima saga horror. Venerdì 13 inizia come uno slasher, ma Jason Voorhees fa la sua apparizione solo nel finale e non è ancora l'iconico serial killer mascherato che oggi è conosciuto in tutto il mondo.

The Green Inferno - ore 2:10, Sky Cinema Suspense

The Green Inferno: una prima raccapricciante immagine

In The Green Inferno di Eli Roth, che si ispira ai cannibal movies degli anni '70, gruppo di giovani attivisti ambientalisti parte da New York per raggiungere l'Amazzonia peruviana, per opporsi pacificamente alla distruzione della foresta amazzonica, minacciata dai bulldozer delle grandi multinazionali e per difendere una tribù locale dall'estinzione. Dopo la dimostrazione il loro aereo precipita nella giungla e i ragazzi vengono acerchiati e catturati dagli indigeni, che si rivelano essere dei cannibali. Una volta portati al villaggio, uno di loro viene smembrato, smembrato e mangiato vivo, poi decapitato. E' solo l'inizio dell'orrore.

La prima notte del giudizio - ore 3:50, Sky Cinema Suspense

La prima notte del giudizio: Lex Scott Davis e Joivan Wade in un momento del film

La prima notte del giudizio è un prequel degli eventi che hanno condotto al primo film della saga di The Purge. Per il Giorno del Ringraziamento, allo scopo di ridimensionare il tasso di criminalità, il governo americano concede dodici ore durante le quali ogni crimine viene condonato. Gli effetti di questa misura straordinaria però saranno incontrollati.

San Valentino di sangue 3d - ore 4:49, Premium Energy

Jensen Ackles in un'immagine del film My Bloody Valentine 3D

Tom (interpretato dalla star di Supernatural, Jensen Ackles) torna ad Harmony, la sua cittadina d'origine dieci anni dopo lo spaventoso massacro di San Valentino nel quale furono uccise più di venti persone. I locali sono convinti che il responsabile di quella strage sia proprio Tom, e l'unica disposta a credere alla sua innocenza è Sarah, la sua ex-fidanzatina dei tempi delle superiori.