Shining: Ben Stiller potrebbe interpretare Jack Torrance a teatro

L'attore Ben Stiller sembra stia per accettare la parte di Jack Torrance nella versione teatrale di Shining, in arrivo a Londra nel 2023.

Le prove dovrebbero iniziare in autunno in vista di un debutto nel mese di gennaio e, successivamente, potrebbe esserci una messa in scena dello spettacolo anche a Broadway.

Il regista Ivo van Hove sta lavorando al progetto ispirato a Shining insieme a Simon Stephens (Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte) che si occuperà di scrivere l0adattamento del romanzo di Stephen King.

Lo spettacolo teatrale è in fase di sviluppo dal 2017, venendo però ostacolato dalla chiusura dei teatri avvenuta nel 2020 e nel 2021. Ben Stiller, che sta concludendo le trattative, dovrebbe interpretare il ruolo portato sul grande schermo da Jack Nicholson.

Lo spettacolo dovrebbe mantenersi più aderente alla storia raccontata nel romanzo rispetto al film diretto da Stanley Kubrick. Per ora non sono stati annunciati altri nomi dei membri del cast.