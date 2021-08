Shia LaBeouf: Christy Carlson Romano svela perché non parla alla co-star di Even Stevens da anni

La co-star di Shia LaBeouf nella serie Disney Channell Even Stevens, Shia LaBeouf, svela i veri motivi per cui non parla al collega da anni.

18 anni dopo il finale della serie Disney Channel Even Stevens, l'attrice Christy Carlson Romano ha rivelato i motivi per cui non parla più da anni con la co-star dello show Shia LaBeouf.

Romano ha pubblicato sul suo canale YouTube un video intitolato "Why I Don't Talk to Shia LaBeouf" in cui esordisce spiegando: "Tutti mi fanno sempre questa domanda, se siamo ancora in contatto, se siamo ancora amici. Ad essere onesti, non so nemmeno se siamo mai stati davvero amici. Eravamo colleghi di lavoro".

Christy Carlson Romano e Shia LaBeouf hanno recitato insieme nella sitcom Even Stevens, andata in onda per tre stagioni dal 2000 al 2003. Nello show, Romano ha interpretato la sorella maggiore studiosa di nome Ren mentre LaBeouf ha interpretato il turbolento Louis, che si metteva sempre nei guai e irritava sua sorella.

"Avevamo una chimica molto buona sullo schermo", ha proseguito l'attrice spiegando che la loro recitazione era così credibile da far pensare agli spettatori che fossero davvero fratelli, mentre in realtà non erano neppure amici.

"Se guardate Honey Boy capite come fosse un giovane completamente traumatizzato all'epoca in cui lavoravo con lui", ha detto Romano riferendosi al film autobiografico del 2021 in cui Shia descriveva la sua infanzia difficile e il rapporto traumatico con suo padre.

L'attrice specifica che all'epoca non era a conoscenza della situazione personale del collega: "Non conoscevo molti dei retroscena che sono emersi su dove vivevano in quel momento e quante difficoltà avevano attraversato e cose del genere. Posso solo biasimare me stessa perché se avessi saputo qualcosa su di lui avrei potuto essere, non lo so, più paziente forse. Ma all'epoca avevo anche io i miei drammi".

Christy Carlson Romano ha ricordato un momento specifico del loro passato che l'ha "ferita": quando Shia LaBeouf ha vinto un Emmy nel 2003 come interprete in una serie per bambini, ringraziano tutti coloro che si trovavano al loro tavolo tranne lei. Ha detto: "Sono rimasta ferita in quel momento perché mi sentivo come se dal primo giorno fossimo io e lui. Era la nostra serie. Dopo la fine di Even Stevens non ho guardato più i film di Shia. Mi sentivo sola, abbandonata e gelosa del fatto che lui fosse una stella nascente di Hollywood mentre io frequentavo il college".

Il video si conclude con un appello: "Shia, se vedi questo, sappi che ti voglio bene. Mi dispiace che non abbiamo trovato una connessione da ragazzini. E spero che tu affronti tutto un giorno alla volta... Spero che tu sia ok, ti vorrò sempre bene".