Shia LaBeouf, ritirata la causa contro l’attore: FKA twigs raggiunge un accordo dopo le accuse di abusi

FKA twigs e Shia LaBeouf sono giunti ad un accordo per risolvere la causa intentata dalla cantante, che aveva accusato l'attore di abusi fisici ed emotivi nel corso della loro relazione.

L'avvocato di Tahliah Barnett (FKA twigs), ha presentato in tribunale una richiesta per archiviare la causa contro LaBeouf con pregiudizio, il che significa che non potrà essere ripresentata in futuro.

L'accordo tra Shia LaBeouf e FKA twigs dopo la denuncia per abusi

Attraverso una dichiarazione congiunta rilasciata martedì tramite i rispettivi avvocati, i due hanno confermato l'accordo preso: "Impegnati a intraprendere un percorso costruttivo, abbiamo deciso di risolvere la nostra controversia fuori dal tribunale. Sebbene i dettagli dell'accordo resteranno privati, ci auguriamo reciprocamente felicità personale, successo professionale e serenità per il futuro".

FKA twigs in una scena di Honey Boy

La causa era stata inizialmente presentata nel 2020 e aveva vissuto diverse tappe del processo nel corso degli anni, tutte rinviate a data da destinarsi con largo anticipo.

La storia tra Shia LaBeouf e FKA twigs e le accuse

I due artisti si erano conosciuti e avevano iniziato una relazione nel 2018, dopo che Barnett era stata scelta per un ruolo secondario nel film autobiografico Honey Boy, che racconta l'infanzia di LaBeouf.

Dopo poco tempo, secondo l'accusa, la relazione era diventata un vero e proprio incubo; secondo FKA twigs, Shia LaBeouf la teneva in un costante stato di paura e umiliazione, e in un'occasione l'avrebbe sbattuta contro un'auto, avrebbe tentato di strangolarla e le avrebbe trasmesso consapevolmente una malattia sessualmente trasmissibile.

Shia LaBeouf nel film Honey Boy

Secondo la cantante, LaBeouf l'aveva isolata da amici e familiari, pretendeva assoluta obbedienza e si mostrava gelosamente furioso verso chiunque, non solo con l'ex fidanzato Robert Pattinson ma anche con i camerieri che si mostravano gentili nei suoi confronti. Nonostante in un documentario abbia smentito le accuse, Shia LaBeouf in precedenza aveva ammesso di soffrire di problemi che avevano causato sofferenze a lui e alle persone che gli stavano intorno.