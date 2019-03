She's Gotta Have It e On My Block: Netflix annuncia il ritorno delle due serie

She's Gotta Have It e On My Block ritorneranno su Netflix con una seconda stagione e la piattaforma di streaming ha annunciato le date previste in cui saranno disponibili gli episodi inediti dei due show.

La serie con protagonisti quattro amici che cercano di affrontare problemi, amicizie e drammi tipici dei teenager e la quotidianità in un quartiere periferico di Los Angeles proporrà le puntate inedite a partire dal 29 marzo.

Il video dell'annuncio mostra le conseguenze negative della violenza legata alle gang attive nell'area e dà spazio anche a qualche anticipazione riguardante il destino di Ruby.

On My Block è stato co-creata e prodotta da Lauren Iungerich, Eddie Gonzalex e Jeremy Haft.

She's Gotta Have It, la serie prodotta da Spike Lee, ritornerà invece il 24 maggio sulla piattaforma di streaming. I nuovi episodi continueranno la storia di Nola Darling, il personaggio interpretato da DeWanda Wise, ora alle prese con i primi successi nel mondo dell'arte. Le scelte della giovane donna avranno delle conseguenze sui suoi amici e amanti, interpretati da Anthony Ramos, Ilfenesh Hadera, Cleo Anthony, Lyriq Bent, Margot Bingham, Chyna Layne e Fat Joe.